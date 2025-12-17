Viajar en TransMilenio sería más barato: devolverán el valor del pasaje en estos casos

Moverse por Bogotá en TransMilenio podría dejar de ser un dolor de cabeza adicional para miles de usuarios que sienten cómo el costo del pasaje golpea cada vez más el bolsillo. En el Concejo de Bogotá comenzó a discutirse una propuesta que apunta a una demanda recurrente de los pasajeros: que el sistema devuelva el dinero del pasaje cuando el servicio falla o el recorrido no se puede completar.

La iniciativa vuelve a poner sobre la mesa un debate que, aunque no es nuevo, sigue siendo parte del día a día de la movilidad en la ciudad: quién asume los costos cuando la operación se interrumpe. El planteamiento surge en un contexto sensible, marcado por bloqueos frecuentes debido a manifestaciones, evacuaciones de estaciones, fallas técnicas y molestias ciudadanas frente a los ajustes tarifarios.

En ese escenario, la propuesta busca un cambio de fondo en la relación entre TransMilenio y sus usuarios, trasladando el foco hacia los derechos del pasajero y no únicamente hacia la operación del sistema.



Cuándo devolverían el pasaje de TransMilenio

De acuerdo con lo expuesto por el concejal Óscar Ramírez, autor de la iniciativa, la propuesta plantea implementar un mecanismo de devolución automática del valor del pasaje. Este aplicaría en situaciones en las que bloqueos, accidentes, fallas técnicas u otras contingencias obliguen a los usuarios a descender del bus o abandonar estaciones y portales sin llegar a su destino final.

Para Ramírez, no resulta razonable que un ciudadano termine caminando o buscando otro medio de transporte luego de haber pagado por un servicio que no se prestó en condiciones normales. El planteamiento apunta a reconocer un principio básico: el usuario no debería asumir el costo de una falla que no depende de él.



Pasajes de TransMilenio X: @TransMilenio

Bloqueos en TransMilenio y el impacto en los usuarios

El concejal respaldó su propuesta con cifras que reflejan la magnitud del problema. Solo en 2024, TransMilenio registró 339 bloqueos, lo que evidencia que estas interrupciones no son hechos aislados, sino situaciones recurrentes dentro de la operación del sistema.

En la práctica, estos episodios se traducen en miles de personas bajándose de los buses en plena vía, estaciones cerradas de manera repentina y trayectos interrumpidos. A pesar de ese impacto, el pasaje no se devuelve y la carga económica recae exclusivamente en el usuario, una situación que, según Ramírez, se ha normalizado sin mayor debate público.



Tarifa de TransMilenio y exigencias de corresponsabilidad

La discusión cobra mayor fuerza en medio del debate por un posible aumento de 250 pesos en la tarifa de TransMilenio y del SITP. Frente a ese escenario, el concejal cuestiona que se planteen incrementos sin ofrecer garantías claras sobre la continuidad y calidad del servicio.

Ramírez recordó que la definición de la tarifa es competencia del alcalde y no del Concejo, y pidió mayor transparencia hacia la ciudadanía. En su concepto, cualquier ajuste en el pasaje debería ir acompañado de compromisos verificables, como la reducción de fallas operativas y la devolución automática del dinero cuando el sistema no cumple con lo prometido.

