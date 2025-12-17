En vivo
General Juan Miguel Huertas será llamado nuevamente a versión por ejecuciones extrajudiciales

La JEP explicó que esta convocatoria a Juan Miguel Huertas es obligatoria, ya que su jurisdicción es competente para juzgar crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.

