Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Denuncian presuntas irregularidades en contrato para alimentación en Tecnológico de Antioquia

Denuncian presuntas irregularidades en contrato para alimentación en Tecnológico de Antioquia

El proceso por más de $1.200 millones para la entrega de almuerzos a estudiantes, fue reemplazada, sin justificación aparente, por kits de mercado.

