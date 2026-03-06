Figura de la Selección Colombia fue confirmada por Deportivo Cali: "Principio de acuerdo"

Si bien en el mercado de fichajes siempre dan de qué hablar Atlético Nacional y Junior de Barranquilla por la calidad de los futbolistas que suman, en esta ocasión el Deportivo Cali no se ha quedado atrás y ha sumado nombres de suma importancia para competir a la altura esperando volver a coronar la Liga BetPlay.

Ahora, a través de redes sociales, confirmaron algo que nadie se esperaba. De acuerdo con el club, hay una principio de acuerdo con Gustavo Cuellar para que se sume al plantel pronto, un futbolista con un enorme recorrido y que, en su momento, fue una de las grandes figuras de la Selección Colombia, además de tener pasado en Flamengo y otros grandes equipos.

"Este acuerdo se encuentra sujeto al cumplimiento de los términos contractuales establecidos entre las partes y a la realización satisfactoria de los exámenes médicos correspondientes. En caso de que dichos procesos se desarrollen de manera favorable, el jugador se integrará oficialmente al plantel profesional del Deportivo Cali, dentro del proceso deportivo liderado por el cuerpo técnico de la institución", indicaron.

Gustavo Cuellar Foto: AFP

Pero su regreso tampoco es un sorpresa, de hecho, la carrera del volante arrancó el cuadro azucarero en 2009 y estuvo en la institución hasta 2014, antes de ser traspasado al Junior de Barranquilla. En ese periodo, Gustavo Cuellar disputó 139 partido y anotó 2 goles, pero en especial fue una de las grandes figuras del equipo y su calidad lo pusieron en el radar de todo el fútbol colombiano.



De confirmarse su llegada, Deportivo Cali sumará otro futbolista de un enorme recorrido para esta temporada y será otra herramienta para que el técnico Alberto Gamero pueda alcanzar los objetivos trazados por la directiva, en especial porque el club se encuentra aún por fuera de los 8 primeros y deberá pronto recomponer el camino para alcanzar esas metas.