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Blu Radio  / Gustavo Cuellar

Gustavo Cuellar

  • Figura de la Selección Colombia
    Figura de la Selección Colombia //
    Foto: AFP
    Fútbol Colombiano

    Figura de la Selección Colombia fue confirmada por Deportivo Cali: "Principio de acuerdo"

    La noticia tomó por sorpresa a los hinchas 'azucareros' que celebraron la noticia por la calidad que se ha sumado al plantel en esta temporada.

  • Gustavo Cuellar vs. Flamengo.jpg
    Gustavo Cuellar vs. Flamengo //
    Foto: AFP
    Fútbol

    Gustavo Cuellar confirmó bono con el Al-Hilal por vencer a Flamengo: ¿de cuánto fue?

    El colombiano Gustavo Cuellar, jugador del Al-Hilal, fue protagonista en el duelo ante Flamengo en el Mundial de Clubes.

  • gustavo cuellar flamengo mundial clubes foto afp.jpg
    Gustavo Cuéllar en el Mundial de Clubes
    Foto: AFP
    Fútbol

    Gustavo Cuellar jugará la final del Mundial de Clubes: Al Hilal sorprendió a Flamengo

    El equipo de Gustavo Cuellar, que es dirigido por el argentino Ramón Díaz, esperará su oponente entre el ganador de la llave Real Madrid vs. Al-Ahly.

  • Al Hilal.jpg
    Al Hilal
    Foto: Instagram Gustavo Cuellar
    Fútbol

    Mundial de Clubes: Gustavo Cuellar titular en la derrota 4-0 del Al-Hilal frente a Al-Ahly

    Por segundo año consecutivo el equipo africano, Al Ahly, se quedó con la medalla de bronce en el Mundial de Clubes.

  • Luis Díaz y Gustavo Cuéllar_AFP e Instagram.jpg
    Luis Díaz y Gustavo Cuéllar
    Foto: AFP e Instagram GustavoCuellarOficial
    Fútbol

    Luis Díaz y Gustavo Cuéllar, positivos para COVID-19: se suman a los casos de futbolistas en ligas

    Luis Díaz ya se había contagiado de COVID en enero. Ahora, se perderá el clásico entre el Porto y el Benfica en el cierre de temporada.

  • Gustavo Cuellar Foto AFP.jpg
    Gustavo Cuellar
    Foto: AFP
    Eliminatorias

    Fue un arbitraje muy malo, nos vimos afectados por eso: Gustavo Cuellar sobre el empate con Ecuador

    El mediocampista Gustavo Cuellar se mostró durante toda la rueda de prensa insatisfecho con el resultado, además de molesto, sobre todo, por la última decisión del árbitro sobre el gol anulado a Yerry Mina.

  • Selección Colombia Foto AFP (1).jpg
    Selección Colombia /
    Foto AFP
    Eliminatorias

    Selección Colombia: los 12 jugadores que podrían perderse el partido contra Brasil

    Por acumulación de tarjetas amarillas, hay una docena de futbolistas de la Selección Colombia que si reciben otra amonestación en Montevideo no jugarían contra el líder de la Eliminatoria.

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    Juan Fernando Quintero, Gustavo Cuellar y Stefan Medina
    Foto: AFP
    Eliminatorias

    ¿Quiénes serán los primeros futbolistas en unirse a la concentración de la Selección Colombia?

    La la Selección Colombia jugará contra Uruguay, Brasil y Ecuador para las fechas 11, 5 y 12 de la Eliminatoria, respectivamente.

  • 361047_Gustavo Cuéllar / Foto: AFP
    Gustavo Cuéllar / Foto: AFP
    Eliminatorias

    Gustavo Cuéllar: Tenemos conceptos claros desde la Copa América; vamos por los 3 puntos ante Bolivia

    Además, Cuéllar enfatizó que lo importante es lograr los objetivos en la triple fecha Eliminatoria rumbo a Catar 2022 y “no tanto jugar bonito”.

  • Stefan Medina Foto Twitter Selección Colombia.jpg
    Stefan Medina /
    Foto: Twitter @FCFSeleccionCol
    Copa América

    Uruguay no es "espectacular", pero sí "práctico": Stefan Medina

    "Venimos de hacer un partido extraordinario contra una de las mejores selecciones del mundo”, dijo Stefan Medina.

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