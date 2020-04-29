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Gustavo Cuellar
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Figura de la Selección Colombia fue confirmada por Deportivo Cali: "Principio de acuerdo"
La noticia tomó por sorpresa a los hinchas 'azucareros' que celebraron la noticia por la calidad que se ha sumado al plantel en esta temporada.
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Gustavo Cuellar confirmó bono con el Al-Hilal por vencer a Flamengo: ¿de cuánto fue?
El colombiano Gustavo Cuellar, jugador del Al-Hilal, fue protagonista en el duelo ante Flamengo en el Mundial de Clubes.
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Gustavo Cuellar jugará la final del Mundial de Clubes: Al Hilal sorprendió a Flamengo
El equipo de Gustavo Cuellar, que es dirigido por el argentino Ramón Díaz, esperará su oponente entre el ganador de la llave Real Madrid vs. Al-Ahly.
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Mundial de Clubes: Gustavo Cuellar titular en la derrota 4-0 del Al-Hilal frente a Al-Ahly
Por segundo año consecutivo el equipo africano, Al Ahly, se quedó con la medalla de bronce en el Mundial de Clubes.
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Luis Díaz y Gustavo Cuéllar, positivos para COVID-19: se suman a los casos de futbolistas en ligas
Luis Díaz ya se había contagiado de COVID en enero. Ahora, se perderá el clásico entre el Porto y el Benfica en el cierre de temporada.
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Fue un arbitraje muy malo, nos vimos afectados por eso: Gustavo Cuellar sobre el empate con Ecuador
El mediocampista Gustavo Cuellar se mostró durante toda la rueda de prensa insatisfecho con el resultado, además de molesto, sobre todo, por la última decisión del árbitro sobre el gol anulado a Yerry Mina.
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Selección Colombia: los 12 jugadores que podrían perderse el partido contra Brasil
Por acumulación de tarjetas amarillas, hay una docena de futbolistas de la Selección Colombia que si reciben otra amonestación en Montevideo no jugarían contra el líder de la Eliminatoria.
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¿Quiénes serán los primeros futbolistas en unirse a la concentración de la Selección Colombia?
La la Selección Colombia jugará contra Uruguay, Brasil y Ecuador para las fechas 11, 5 y 12 de la Eliminatoria, respectivamente.
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Gustavo Cuéllar: Tenemos conceptos claros desde la Copa América; vamos por los 3 puntos ante Bolivia
Además, Cuéllar enfatizó que lo importante es lograr los objetivos en la triple fecha Eliminatoria rumbo a Catar 2022 y “no tanto jugar bonito”.
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Uruguay no es "espectacular", pero sí "práctico": Stefan Medina
"Venimos de hacer un partido extraordinario contra una de las mejores selecciones del mundo”, dijo Stefan Medina.