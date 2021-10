Fue un arbitraje muy malo, nos vimos afectados por eso: Gustavo Cuellar sobre el empate con Ecuador

En rueda de prensa tras el empate sin goles entre la Selección Colombia y Ecuador en el estadio Metropolitano de Barranquilla, por la duodécima fecha de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, Gustavo Cuellar se refirió al rendimiento del onceno, así como a las polémicas arbitrales del encuentro.

El mediocampista de la ‘Tricolor’ se mostró durante toda la rueda de prensa insatisfecho con el resultado, además de molesto, sobre todo, por la última decisión del árbitro sobre el gol anulado a Yerry Mina .

Sobre el resultado que dejó con un punto al seleccionado nacional, Cuellar afirmó que, “creo que lo más importante es que estamos reasumiendo una confianza que venía perdida en la selección y creo que hemos hecho partidos muy competitivos con rivales que no son fáciles”.

Asimismo, se mostró descontento y aseguró que tanto los resultados con Ecuador y Brasil lo dejaron con un “sinsabor”, pues cree que se pudo haber sumado más que dos unidades.

“Desafortunadamente no nos entró, nos vamos con un sinsabor (…). Podíamos haber sacado tres puntos como locales frente a Brasil o Ecuador, a alguno de los dos debíamos ganarle”, sentenció.

Sobre la jugada del penal anulada por el VAR debido a un fuera de lugar, el volante aseguró que “no fue mi intención, considero que no era penalti; el jugador ecuatoriano buscó el contacto y el central no dudó en pitarlo”.

Además, criticó el arbitraje y lo calificó de “malo, pues desde el minuto 4 Ecuador salió con un estilo, que es respetable, pero el árbitro se los compró. Paró mucho el juego, si jugamos 25 minutos por tiempo fue mucho y eso nos terminó afectando”.

“No entiendo qué es mano, si contra Brasil no fue y lo de Yerry, que no la he visto, sí, no entiendo bajo que criterio toman esas decisiones (…). El arbitraje nos desfavoreció contra Brasil y hoy con Ecuador”, señaló.

Por último, el jugador habló de su papel en el partido y concluyó que “no era un resultado que queríamos”. Cerró la rueda expresando que no se trata de quién merece o no ganar, sino de “quien llegue y la meta, desafortunadamente hoy no fue así, por una mala decisión que creo que no fue justa”.

Escuche las declaraciones de Gustavo Cuellar en el audio adjunto: