Tiene buenas intenciones, pero está mal diseñada: escritor Gabriel Cifuentes sobre la paz total

Esta noche, en la fiesta Internacional del Libro de Bogotá a las 7:00 de la noche, se presentará el libro "La paz en su Laberinto", una obra de a Gabriel Cifuentes, una historia que cuenta las lecciones sobre la búsqueda de la paz que ha sido tan esquiva en Colombia.

Gabriel Cifuentes, autor de “La paz en su laberinto”, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre su obra.

De acuerdo con Cifuentes, su libro recopilas las conclusiones sobre la búsqueda de la paz en nuestro país y, además, habló sobre varios elementos que no pueden faltar para este tipo de procesos.

"Creo que el proceso de paz total está tiene buenas buenas intenciones, pero está muy mal diseñado. Esas son las conclusiones del libro. También enumero cuatro elementos básicos que no pueden dejar de faltar en la paz total ni en ningún modelo que busque justamente avanzar en ese camino. Lo primero es que este proceso de la paz total nos ha demostrado que sin falta de método, sin poner una fecha de vencimiento a las negociaciones, es muy difícil pretender acotar un proceso que pueda efectivamente implementarse. Lo segundo es entender el acuerdo del 2016, que es un acuerdo bastante amplio, es la base fundamental sobre la cual se van a avanzar en este y cualquier otro proceso. Lo tercero es que no puede haber una negociación con un debilitamiento de la fuerza pública y finalmente, y con esto concluyo el libro, es que no puede haber un proceso de paz exitoso si la justicia ordinaria en este país no funciona", explicó Cifuentes.

Razones por las que escribió el libro

"Yo quisiera también sumar algo que me marcó y que fue una de las razones por las cuales escribí este libro. En una de mis clases invité al padre Francisco de Roux y él decía algo que da cuenta de la tragedia que vivimos. Decía que si en Colombia nosotros tuviéramos que guardar un minuto de silencio por cada víctima, deberíamos quedarnos callados 16 años. Esa es la dimensión de la tragedia, esa es la dimensión del problema que tenemos y es por eso que se requiere seriedad. se requiere abandonar las mezquindad y despolitizar lo que debería ser una política de Estado pensando en las próximas generaciones y no en las elecciones que se dan cada cuatro años", aseveró.

Asimismo, el escritor habló del riesgo que se corre en retroceder en el proceso de paz en el país.

"Desafortunadamente, si la la paz total no prospera, a pesar de las dudas que que se mantienen alrededor del proceso de paz, corremos el riesgo de retroceder y el retroceso implica simplemente la mutación y y el reciclaje de muchos otros tipos de violencia. Violencias que hoy no están atadas a un ideal político, violencias que distan mucho de ese de esa interpretación de que a través de las armas era legítimo llegar al poder y que fue la motivación de los grupos insurgentes en los años sesenta. Estamos condicionados a una violencia que no sólo responde a las economías ilegales y a las rentas ilegales, que no hemos podido superar también, en parte, por las condiciones de desigualdad, de ausencia absoluta del Estado en ciertas regiones del país. Vamos a seguir viviendo en esa dualidad donde conviven las dos Colombia, la Colombia de las víctimas invisibilizadas que han padecido el dolor de la violencia y esa Colombia urbana que ha generado un esquema de protección que genera ya unas barreras y que ha perdido cualquier capacidad de sorpresa", manifestó.

