Trasladan dos puestos de votación en Cartagena del Chairá por orden público en Caquetá

Las Fuerzas Militares y la Gobernación del Caquetá tomaron la decisión de trasladar dos puestos de votación en Cartagena del Chairá, con el fin de garantizar el derecho a voto de los ciudadanos que ejercerán su derecho al voto este domingo en esas mesas.

“La Registraduría Nacional del Estado Civil informa que la Gobernación del Caquetá, a través de su secretaria de Gobierno, Leidy Johana García, y las Fuerzas Militares, mediante el comandante de la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional, brigadier general Sergio Armando Guzmán Jaimes y el subcomandante del Departamento de Policía del Caquetá, teniente coronel Deiver Andrés Pinzón, tomaron la decisión de aprobar el traslado de los puestos de votación Doce de Octubre y Santo Domingo en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá”, explicó la Registraduría.

Es importante recordar que en esa zona del país se dio recientemente una emboscada de las disidencias de las Farc contra el Ejército dejando un saldo de tres soldados asesinados, quienes acompañaban la instalación de puestos de votación.

“La decisión de trasladar estos puestos de votación fue adoptada por parte de la Gobernación del Caquetá y la fuerza pública durante la sesión extraordinaria de la Comisión Departamental para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, convocada para hoy por la Gobernación del Caquetá, a través de la Secretaría de Gobierno Departamental”, agregó la Registraduría.