Elecciones Colombia 2026 / Trasladan dos puestos de votación en Cartagena del Chairá por orden público en Caquetá

Trasladan dos puestos de votación en Cartagena del Chairá por orden público en Caquetá

En esa zona del país se dio en las últimas horas una emboscada contra el Ejército y tres militares fueron asesinados.



Foto: AFP, referencia
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 6 de mar, 2026

