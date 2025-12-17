Paloma Valencia dijo en Antioquia que eliminaría siete ministerios de llegar a la Presidencia

En su paso por Antioquia, la candidata presidencial Paloma Valencia hizo una polémica propuesta de eliminar siete ministerios y fusionarlos con otros para ahorrar 30 billones de pesos. Con presencia de políticos paisas, a la que Álvaro Uribe le dio la bendición expuso sus propuestas

El parque principal del municipio de La Estrella fue epicentro del primer evento público de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático, acompañada del expresidente Álvaro Uribe Vélez, integrantes de esa colectividad como la concejala Claudia Carrasquilla y el exalcalde de esa localidad, Juan Sebastián Abad.

Durante su discurso, Valencia propuso pasar de 19 a 12 ministerios, aplicando recortes del 20 % en cada cartera, y alcanzar un ahorro cercano a los 30 billones de pesos, tras ser escogida como aspirante oficial del partido, ganándole a María Fernanda Cabal y Paola Holguín.

“Le sabré la reducción del estado. Miren, ¿qué les parece esto?...()...Si reducimos de los 19 ministerios que tenemos a 12, ahorrando 20% en cada uno, nos ahorramos 30 billones de pesos y una de las fusiones que más me ilusionan, educación, cultura y deporte, un solo ministerio”, aseguró.



De otro lado, también lanzó críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda, candidato de esa colectividad, a quienes señaló de debilitar la presencia de la fuerza pública en los territorios y de contribuir al aumento de la violencia en el país.

“El presidente Petro y su pupilo Cepeda, que es el responsable de la paz total, lo que hicieron fue deshacer lo que había logrado el presidente Uribe, que era que Colombia empezara a caminar hacia la paz. Este gobierno tiene 40 000 muertos encima. Es la cifra que no veíamos en casi más de una década. ¿Sabe por qué?..()... Porque decidieron sacar la fuerza pública de los territorios”, agregó.

La candidata expuso algunas de las líneas que marcarán su campaña, con énfasis en el fortalecimiento del empleo, especialmente para mujeres, jóvenes y trabajadores de la economía informal.

Finalmente, también visitó el municipio de Rionegro, donde el expresidente la llamó “ejemplo de rectitud y garantía de renovación de la política”.