Santanderes

Obra protegerá de inundaciones a Centroabastos y zona industrial de Bucaramanga

La obra es adelantada por la CDMB para evitar inundaciones en las crecientes del río de Oro en la zona industrial de Bucaramanga.

