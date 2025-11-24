Cdmb libera 270 animales silvestres en áreas protegidas de Santander

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) liberó 270 animales silvestres en diferentes áreas protegidas de Santander, tras completar procesos de recuperación y rehabilitación en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV). Se trata de una de las jornadas de reintroducción más amplias registradas este año en la región.

La liberación se llevó a cabo durante los últimos tres meses, periodo en el que el equipo de fauna de la CDMB, integrado por veterinarios, biólogos y técnicos, realizó recorridos por senderos, quebradas y humedales del departamento para devolver a su entorno natural a animales afectados por el tráfico ilegal, la tenencia doméstica, accidentes o rescates ciudadanos.

Según Juan Sebastián Mejía, médico veterinario-zootecnista y coordinador del CAV, esta jornada incluyó casos de especial atención, como un zorro plateado que superó un trauma craneoencefálico, dos tigrillos lanudos rehabilitados con protocolos prolongados, un búho virginiano lesionado por interacción humana, una marteja víctima del tráfico y un jaguarundí rescatado en conjunto con la Policía Ambiental.

Del total, 190 corresponden a tortugas, 36 aves que incluyen guacamayas azules, loras, cotorras y pericos. Estas especies completaron procesos de entrenamiento de vuelo y reconocimiento de alimentos naturales.



Adicionalmente, la CDMB liberó 55 aves recuperadas en un operativo en el barrio José María Córdoba, en el norte de Bucaramanga, donde fueron encontradas en cautiverio. Entre ellas había congós, espigueros, jilgueros aliblancos, cerqueros, picogorgos, cascabelitos, pericos y cotorras.

Todas fueron reintroducidas en puntos estratégicos definidos por expertos para garantizar su adaptación.

El director general de la CDMB, Juan Carlos Reyes Nova, afirmó que estos procesos fortalecen la lucha contra el tráfico de fauna y las prácticas de tenencia ilegal.

“El objetivo es dar una segunda oportunidad a los animales que llegan a la Corporación”.

La CDMB reiteró su llamado a denunciar casos de tráfico, tenencia o maltrato de fauna silvestre a través de sus líneas de atención o del 123 de la Policía Nacional.