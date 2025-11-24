Fin de semana violento deja cuatro personas muertas en Bucaramanga y el área metropolitana

La violencia en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga no da tregua. Durante el pasado fin de semana festivo se registraron cuatro homicidios, dos en Bucaramanga, uno en Floridablanca y otro en Piedecuesta.

En el caso de la capital santandereana los hechos de sangre ocurrieron en los barrios Café Madrid y Morrorico. En el primero un joven de 22 años, identificado como Ferney Steven Martínez Carrillo y quien era estudiante del Sena murió dentro de la discoteca La Casika.

Según testigos que laboran en el establecimiento, hasta el lugar llegó una motocicleta con dos ocupantes. El parrillero descendió e intentó ingresar al local, pero según información de las autoridades, una trabajadora encargada del acceso le negó la entrada debido a que la discoteca ya estaba llena.

Ante la negativa, el hombre desenfundó un arma de fuego y disparó de manera indiscriminada hacia el interior del establecimiento, impactando a varias personas. En el hecho tres mujeres resultaron heridas.



Por otra parte, en el sector de Morrorico fue encontrado sin vida Eduar Jaenpierre Duarte Velázquez, de 19 años. De acuerdo con la investigación preliminar, la víctima le pidió a un amigo que lo llevara porque se iba a reunir con dos hombres y una mujer.

Al momento de recogerlo, casi una hora después, Duarte Velázquez apareció con un disparo en la cabeza. Las autoridades investigan el hecho, pues la víctima registraba cuatro anotaciones por estupefacientes.

En Floridablanca un sicariato acabó con la vida de Mauricio Palacio Gómez en el barrio La Cumbre.

De acuerdo con las autoridades, la víctima salió de su vivienda en el asentamiento humano Villa Esperanza y se dirigió hasta el populoso sector para hacer algunas transacciones producto del microtráfico de estupefacientes. Mientras esperaba en el sector, una motocicleta con dos ocupantes pasó por el lado y el parrillero le disparó indiscriminadamente. El ataque sicarial quedó registrado en videos de cámaras de seguridad.

Por último, en Piedecuesta un hombre fue víctima de un ataque con arma cortopunzante. De acuerdo con la información preliminar, las heridas en el tórax y en el cuello resultaron fatales.

Las autoridades tratan de establecer la identidad de esta persona e investigan los móviles del ataque.