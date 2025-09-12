Destruyen construcciones ilegales en zona de conservación de la CDMB en Bucaramanga

Un operativo liderado por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), con apoyo de la Policía y el Ejército, permitió la recuperación de un predio de conservación en el barrio Rincón de la Paz, en Bucaramanga, donde fueron encontradas varias construcciones ilegales en la ronda hídrica de la quebrada La Rosita–Chimitá.

Durante la intervención, las autoridades identificaron viviendas, bodegas utilizadas para el acopio de arena extraída de la fuente hídrica, parqueaderos, galpones y hasta canchas de tejo. Todas estas estructuras fueron demolidas en medio del operativo, que también incluyó labores de recolección de residuos sólidos y material de construcción.

“Estas intervenciones ilegales estaban afectando un espacio con connotación de preservación y conservación ambiental, por lo que era urgente restablecer las condiciones naturales del lugar”, explicó Edwin Cárdenas, ingeniero ambiental y coordinador de predios institucionales de la CDMB.

El procedimiento estuvo acompañado por la instalación de un nuevo cerramiento perimetral para evitar futuras invasiones. Según Cárdenas, la comunidad había sido previamente informada sobre la importancia ecológica de este predio, considerado estratégico para la seguridad hídrica de Bucaramanga.

“Le recomendamos a la comunidad evitar hacer afectaciones ambientales en estos predios, ya que cuentan con una connotación de preservación y conservación ambiental”, recalcó el funcionario.