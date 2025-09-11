Estos son los cierres viales del 11 al 15 de septiembre por la feria de Bucaramanga

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga anunció un dispositivo especial de movilidad, con apoyo de la Policía, para los cierres viales que regirán entre el 11 y el 15 de septiembre con motivo de los principales eventos de la Feria Bonita 2025.

El director de la DTB, Jhair Manrique, informó que el primer cierre se dio en la calle 36 entre carreras 9 y 14, en inmediaciones de la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, desde las 3:00 de la tarde del miércoles 10 y se extenderá hasta la madrugada del lunes 15 de septiembre.

Durante el fin de semana, la carrera 27 entre la Puerta del Sol y la calle 20 estará cerrada totalmente por el Desfile de los Picos de Oro, la exhibición de autos clásicos y antiguos, y motos de alto cilindraje, entre las 8:00 de la noche del viernes 12 y la medianoche del domingo 14.

Adicionalmente, el concierto de Silvestre Dangond en el Estadio Américo Montanini implicará cierres en la calle 14 entre carreras 29 y 32B, la carrera 30 entre calles 10 y 14 y la avenida Eduardo Santos con carrera 28, desde el viernes 12 a las 8:00 de la noche hasta el domingo 14 a las 4:00 de la madrugada.

La Dirección de Tránsito habilitó vías alternas en sectores cercanos y recomendó a los ciudadanos evitar, en lo posible, el uso de vehículo particular para asistir a las actividades de la feria.