Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Charlie Kirk
Metro de Bogotá
Ataque en Medellín
Asonada contra Ejército

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Estos son los cierres viales del 11 al 15 de septiembre por la feria de Bucaramanga

Estos son los cierres viales del 11 al 15 de septiembre por la feria de Bucaramanga

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga tendrá dispositivos de movilidad específicos en cada uno de los eventos de la feria con gran asistencia de público.

Controles de tránsito.jpg
Blu Radio. Controles tránsito //Foto: Alcaldía de Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 10:33 a. m.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga anunció un dispositivo especial de movilidad, con apoyo de la Policía, para los cierres viales que regirán entre el 11 y el 15 de septiembre con motivo de los principales eventos de la Feria Bonita 2025.

El director de la DTB, Jhair Manrique, informó que el primer cierre se dio en la calle 36 entre carreras 9 y 14, en inmediaciones de la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, desde las 3:00 de la tarde del miércoles 10 y se extenderá hasta la madrugada del lunes 15 de septiembre.

Durante el fin de semana, la carrera 27 entre la Puerta del Sol y la calle 20 estará cerrada totalmente por el Desfile de los Picos de Oro, la exhibición de autos clásicos y antiguos, y motos de alto cilindraje, entre las 8:00 de la noche del viernes 12 y la medianoche del domingo 14.

Lea también:

  1. feria de Bucaramanga.jpg
    Feria de Bucaramanga
    // Alcaldía
    Santanderes

    Bucaramanga se alista para vivir la Feria Bonita 2025 con más de un mes de eventos

  2. Perros y gatos.jpg
    AFP
    Santanderes

    Bucaramanga realizará radiotón para recolectar alimento para perros y gatos sin hogar

Adicionalmente, el concierto de Silvestre Dangond en el Estadio Américo Montanini implicará cierres en la calle 14 entre carreras 29 y 32B, la carrera 30 entre calles 10 y 14 y la avenida Eduardo Santos con carrera 28, desde el viernes 12 a las 8:00 de la noche hasta el domingo 14 a las 4:00 de la madrugada.

La Dirección de Tránsito habilitó vías alternas en sectores cercanos y recomendó a los ciudadanos evitar, en lo posible, el uso de vehículo particular para asistir a las actividades de la feria.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Policía de Tránsito

Santander

Alcaldía de Bucaramanga

Blu Radio