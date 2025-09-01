Bucaramanga se alista para vivir la Feria Bonita 2025 con más de un mes de eventos

Bucaramanga está lista para celebrar la Feria Bonita 2025, una programación que se ha extendido desde el 23 de agosto hasta el 28 de septiembre, con actividades culturales, deportivas, académicas y gastronómicas en distintos escenarios de la ciudad.

El arranque será el 23 de agosto con la presentación de la Compañía Colombiana de Ballet en el Teatro Santander, y el gran lanzamiento oficial tendrá lugar el 29 de agosto en el barrio La Feria, con entrada libre. Ese mismo día habrá concierto de The Mills en el Teatro Santander.

La agenda incluye también el Lechona Fest (30 y 31 de agosto en el barrio La Feria), el Mega Cheers Mega Dance de porrismo (31 de agosto en el Coliseo Bicentenario) y el lanzamiento de la Media Maratón Ciudad Bonita (31 de agosto en el Parque del Agua).

En septiembre, la programación se intensifica:



3 al 7 de septiembre: Torneo Internacional de Bádminton en el Coliseo Bicentenario.

Torneo Internacional de Bádminton en el Coliseo Bicentenario. 4 al 7 de septiembre: Mercado Artesanal Ancestral en el Parque Las Cigarras.

Mercado Artesanal Ancestral en el Parque Las Cigarras. 5 al 7 de septiembre: Burger Fan Fest en el Parque de los Sueños.

Burger Fan Fest en el Parque de los Sueños. 5 y 6 de septiembre: Encuentro de Salsa Caleña en el barrio Calisón.

Encuentro de Salsa Caleña en el barrio Calisón. 6 y 7 de septiembre: Festival Nacional del Tiple con semifinal y final en el Parque de los Niños y el Teatro Santander.

Festival Nacional del Tiple con semifinal y final en el Parque de los Niños y el Teatro Santander. 7 de septiembre: 2° Torbellinódromo, con desfile desde el Puente La Novena hasta la Plaza Cívica Luis Carlos Galán.

El fin de semana del 12 al 14 de septiembre estará marcado por la Feria Turística del Oriente Colombiano en Neomundo, el Pola Fest en el Lote Metropolitano de Eventos, el Festival del Criollo en Centroabastos, el Sabores de Bucaramanga en la Plaza Cívica y la tradicional 74° Feria Ganadera en CENFER. Ese mismo 13 de septiembre, Bucaramanga recibirá a Silvestre Dangond en el Estadio Américo Montanini.

El 14 de septiembre el turno será para el Concierto de Andrés Cepeda, mientras que entre el 16 y el 24 de septiembre se celebrará el Festival de Arte Urbano en diferentes espacios de la ciudad.

El cierre de la feria tendrá como protagonistas el Festival de Colonias (21 de septiembre en el Estadio Américo Montanini) y la Fansfitexpo Colombia (26 al 28 de septiembre en la Villa Olímpica).

Con desfiles de autos clásicos y motos de alto cilindraje, muestras gastronómicas, conciertos de talla nacional, ferias artesanales y actividades en los barrios, la Feria Bonita 2025 promete ser una de las más completas y multitudinarias de los últimos años.