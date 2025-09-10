Publicidad

Bucaramanga realizará radiotón para recolectar alimento para perros y gatos sin hogar

La radiotón se realizará este viernes 12 de septiembre en Neomendo e 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 08:24 a. m.

Este viernes 12 de septiembre, en el marco de la Feria Bonita de Colombia, en el centro de convenciones Neomundo, se realizará la tercera radiotón por los perros y gatos en situación de abandono, una iniciativa liderada por la emisora La Cultural en articulación con la Alcaldía de Bucaramanga, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo y la Unidad de Bienestar Animal (UBA).

Durante 12 horas ininterrumpidas, de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, la emisora transmitirá en vivo con el objetivo de recolectar la mayor cantidad de alimentos para estos animales que han sido rescatados tras sufrir abandono, maltrato o violencia y que actualmente son acogidos por fundaciones y hogares de paso.

Richard Benavides, de La Cultural, explicó que el evento estará acompañado del festival Paticas Fest, lo que permitirá mayor visibilidad y participación ciudadana.

“El objetivo es recolectar el mayor número de alimentos para los gaticos y perritos que están en situación de calle. Hay fundaciones que sostienen entre 40 y hasta 120 animales, pero no cuentan con recursos económicos suficientes. Por eso necesitamos del apoyo de todos”, señaló.

En la última radiotón, realizada en el mes de abril, se recolectaron 1.305 kilos de alimento, que fueron entregados a la Unidad de Bienestar Animal y distribuidos a 26 fundaciones y hogares de paso, beneficiando directamente a 182 gatos y 555 perros. Para esta edición, se espera superar esa meta y apoyar a más de 30 organizaciones inscritas.

“Las donaciones podrán entregarse directamente en Neomundo, donde habrá personal identificado recibiendo los aportes. Con apoyo de la Dirección de Tránsito, se habilitarán facilidades para que los ciudadanos puedan parquear por unos minutos mientras descargan los alimentos”, puntualizó Benavides.

