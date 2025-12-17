Copa Airlines habilita un vuelo diario desde y hacia Maracaibo

Copa Airlines decidió retomar su operación a Venezuela, específicamente entre Panamá y Maracaibo, con la habilitación de un vuelo diario desde y hacia el Aeropuerto Internacional La Chinita, a partir del sábado 20 de diciembre.

“La aerolínea ha determinado que operar hacia este aeropuerto es seguro y confiable, dado que cuenta con sistemas de aproximación que mitigan el riesgo operacional asociado a eventuales intermitencias en las señales de navegación”, anunció Copa.

Esta decisión se toma luego de que la compañía realizara un vuelo de prueba al aeropuerto de Maracaibo, en el que no se evidenció ningún peligro ni anomalía en las señales.

Tras advertencia de Estados Unidos a aerolíneas, Iberia suspende los vuelos a Venezuela Foto: AFP

El primer vuelo será el CM703, que partirá a las 12:14 p. m. del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, y llegará a las 2:58 p. m. a Maracaibo. El vuelo de regreso, CM713, saldrá de Maracaibo a las 3:58 p. m., aterrizando en Panamá a las 4:46 p. m.



La aerolínea mantiene también su operación entre Panamá y Cúcuta. Además, recordaron los alivios para quienes han visto afectados sus viajes a Venezuela por la suspensión, entre ellos: el cambio de fecha sin cargos y la cancelación del viaje manteniendo el valor del boleto.