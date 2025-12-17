En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Copa Airlines habilita un vuelo diario desde y hacia Maracaibo

Copa Airlines habilita un vuelo diario desde y hacia Maracaibo

A partir del sábado 20 de diciembre, la aerolínea Copa Airlines retomará la operación entre Panamá y Maracaibo, luego de un vuelo de prueba al aeropuerto Internacional La Chinita.

Pasajeros descendiendo de un vuelo de Copa Airlines.
Pasajeros descendiendo de un vuelo de Copa Airlines.
Foto: Gobernación del Quindío.
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 17 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad