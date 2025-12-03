En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Tolima, finalista

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Copa Airlines suspendió los vuelos programados desde y hacia Caracas

Copa Airlines suspendió los vuelos programados desde y hacia Caracas

Copa Airlines indicó que se mantendrán "evaluando la situación" y compartirán "nueva información en las próximas 24 horas".

Pasajeros descendiendo de un vuelo de Copa Airlines.
Copa Airlines.
Foto: Gobernación del Quindío.
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad