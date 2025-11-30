En vivo
Blu Radio  / Nación  / ACDAC solicita a Copa Airlines suspender operaciones desde y hacia Venezuela

ACDAC solicita a Copa Airlines suspender operaciones desde y hacia Venezuela

La alerta que hace la asociación tiene que ver con la aerolínea Copa Airlines que es la única en Colombia que sigue manteniendo sus operaciones desde y hacia Venezuela.

Pasajeros descendiendo de un vuelo de Copa Airlines.
Foto: Gobernación del Quindío.
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 30 de nov, 2025

