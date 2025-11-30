ACDAC solicita a Copa Airlines suspender operaciones desde y hacia Venezuela

La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) recomendó a la aerolínea Copa Airlines suspender algunos vuelos que mantiene en horario diurno hacia Venezuela, ante el riesgo por las operaciones militares contra los narcotraficantes en la región.

"Copa Airlines también se encuentra en permanente comunicación con la Federal Aviation Administration (FAA), la cual ha reiterado que no ha modificado su nivel oficial de alerta ni posición regulatoria", indicó Copa el pasado sábado 29 de noviembre.

La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles sostiene que el ambiente en el cielo bolivariano cada vez es más tenso por lo que ve con preocupación la decisión de Copa Airlines.

“Desde nuestra organización hacemos un respetuoso y firme llamado a Copa Airlines para que analice la situación con la mayor profundidad posible y adopte las medidas necesarias para garantizar la protección de sus pasajeros y tripulaciones”, aseguró ACDAC.



La entidad aseguró también que la seguridad operacional debe prevalecer como principio esencial, especialmente en un contexto de incertidumbre y riesgo creciente.