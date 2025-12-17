Habla madre del niño de 4 años que cayó del balcón de su casa: "La vecina me avisó"

Una tragedia ocurrió en segundos para una familia que disfruta de una tarde como cualquier otra.

Un niño de cuatro años sufrió una grave caída desde el balcón de su vivienda y permanece hospitalizado bajo estricta vigilancia médica. Aunque las lesiones fueron severas, los profesionales de la salud aseguran que su evolución es favorable y que se encuentra fuera de peligro.

El accidente ocurrió en un edificio residencial de la ciudad de Rosario, en Argentina, y generó conmoción entre vecinos y familiares. De acuerdo con el relato entregado por sus allegados, el menor se encontraba en su habitación jugando con un teléfono celular, mientras su madre realizaba labores domésticas en otra parte del apartamento. En un momento, y sin que nadie lo advirtiera, el niño cayó por una ventana ubicada en el tercer piso.



El relato de la madre del niño de 4 años

La madre del pequeño, identificada como Micaela, contó que todo ocurrió de forma repentina. Ella estaba en el baño y no alcanzó a cerrar completamente la puerta. Minutos después, una vecina tocó desesperadamente para avisarle que su hijo había caído al vacío.

No entendía nada, no sabía lo que estaba pasando, fueron segundos relató Micaela en diálogo con un medio local.

Según la reconstrucción de los hechos, el niño cayó desde una altura cercana a los 12 metros hacia un patio interno del edificio. Afortunadamente, el lugar donde aterrizó tenía suelo de tierra y pasto, lo que ayudó a amortiguar el impacto y habría sido clave para que sobreviviera.



¿Cómo se encuentra el menor?

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde permanece internado en terapia intensiva. Los médicos confirmaron que presenta fractura de fémur, una lesión en el hígado y compromiso pulmonar, especialmente en el pulmón derecho, que presenta acumulación de líquido. Pese a este cuadro, los especialistas señalaron que el niño está estable y que el tratamiento apunta a evitar una intervención quirúrgica.



Micaela explicó que su hijo está consciente, pero continúa sedado para controlar el dolor y permitir su recuperación. Esto ha impedido que puedan hablar con él y conocer con exactitud cómo ocurrió el accidente. “Todavía no pude preguntarle bien qué pasó”, afirmó.

La madre también reconoció un descuido que hoy la atormenta. Contó que suele mantener cerrada la ventana del comedor porque el niño tiene la costumbre de arrojar objetos, pero olvidó asegurar la de la habitación.

“Estaba apenas abierta, nada más. Yo vi que él la abrió del todo, pero no sé si quiso tirar algo o si se resbaló”, dijo la madre del menor.

Desde el hospital, las autoridades médicas informaron que el estado de salud del menor continúa mejorando.