Influencer murió a los 25 años tras caer de un décimo piso; videos revelan pelea con su esposo

El pasado sábado 29 de noviembre se conoció la muerte de la reconocida influencer Maria Katiane Gomes da Silva, de 25 años, quien perdió la vida tras caer desde el décimo piso de un conjunto de apartamentos residenciales en São Paulo, Brasil.

El hecho ha generado conmoción entre sus seguidores y en todo el país, ya que las autoridades investigan el caso como un posible feminicidio. El principal sospechoso es su esposo, Alex Leandro Bispo dos Santos, de 40 años, quien quedó registrado en videos de seguridad mientras agredía a la joven.

La influencer vivía con su esposo en el lugar donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, el 1 de diciembre, día en que se llevó a cabo el funeral, el hombre se mostró visiblemente conmovido. Incluso, varias imágenes lo muestran sentado junto al ataúd, entre lágrimas.



Revelan videos de las agresiones

Cabe señalar que, en la madrugada del día de la muerte de Maria, fue su esposo quien llamó a los servicios de emergencia para informar que la joven “había saltado desde el piso 10”. No obstante, tras varios días de investigación, las autoridades establecieron, gracias a las cámaras de seguridad del edificio, que su versión no coincidía con lo ocurrido.

En los videos se observa cómo Alex Leandro Bispo agrede a la joven: en uno de ellos, aparece jalándola del cabello dentro de un ascensor y empujándola. En otro material audiovisual se aprecia el momento en el que la arroja al piso en lo que sería el parqueadero del edificio y la golpea.



#TRUECRIME Maria Katiane da Silva, de 25 anos, m0rreu ao ser jogada da janela do 10º andar. Antes da queda, imagens da câmera de segurança mostram o casal discutindo ela sendo atacada com diversos socos por Alex Leandro Bispo dos Santos, de 40 anos. #Feminicidio #Justice pic.twitter.com/vWhPAcShSq — 🔥🇧🇷 Socorro 👽 ישראל 🙏🏽 (@Mitty2011) December 11, 2025

Posteriormente, ambos subieron nuevamente al ascensor y se dirigieron al décimo piso, lugar donde la joven perdió la vida. Gracias al análisis de estos registros, las autoridades lograron vincular a Alex Leandro Bispo con la muerte de Maria Katiane Gomes da Silva, por lo que fue capturado el pasado martes 9 de diciembre.

