Los 12 destinos de ensueño para viajar cada mes del 2026 en Latinoamérica, según expertos

Pensar en vacaciones ya no responde únicamente a la disponibilidad de tiempo o a los precios de temporada. Cada vez más personas organizan sus viajes en función del momento del año, del clima que buscan y de la experiencia que esperan vivir en cada etapa.
En ese contexto, Hyatt Inclusive Collection presentó una guía que vincula los meses del año con experiencias de viaje en América Latina y el Caribe. La selección parte de una premisa clara: viajar se ha consolidado como una forma de reconectar y aprovechar mejor el tiempo.
Así lo señala el Time Rich Report de Hyatt Inclusive Collection, citado por la compañía, según el cual casi dos tercios de las personas consideran que viajar es tiempo bien invertido.
A partir de esa lectura del comportamiento de los viajeros, los expertos del grupo hotelero identificaron 12 destinos —uno por mes— que se ajustan a distintos ritmos, climas y tipos de viaje a lo largo de 2026.
El inicio del año suele asociarse con pausas y nuevos comienzos. En Santa Lucía, enero coincide con un ritmo más sereno, marcado por paisajes tropicales y bahías resguardadas.
Según Hyatt Inclusive Collection, la zona de Marigot Bay se consolida como un punto para viajes enfocados en el bienestar, con entornos naturales y experiencias orientadas a la desconexión.
En febrero, el calendario turístico se traslada al Cono Sur. Mendoza aparece como uno de los destinos destacados por su clima templado y su entorno natural, marcado por la Cordillera de los Andes.
La región se asocia a viajes tranquilos, con recorridos por bodegas y paisajes de montaña, alineados con la lógica de viajes sin prisas que describe la guía.
Para la temporada de primavera, los expertos sitúan la costa norte de República Dominicana como una alternativa menos concurrida.
Playa Esmeralda reúne propuestas tanto para viajes familiares como para escapadas de adultos, en una franja costera aún poco desarrollada, según la información presentada por la cadena hotelera.
Abril marca la transición hacia la primavera caribeña. Hyatt Inclusive Collection resalta Punta Cana no por su perfil masivo, sino por espacios más tranquilos orientados al descanso y al bienestar, con playas amplias y menor flujo turístico en comparación con otros meses del año.
Febrero coincide con el verano austral y con la temporada alta de los valles vitivinícolas chilenos.
El Valle del Colchagua se posiciona como un destino orientado a viajes de pareja o escapadas tranquilas, con recorridos en viñedos, pueblos rurales y una oferta turística ligada a la gastronomía y el paisaje, de acuerdo con el enfoque de experiencias pausadas que plantea la guía.
El inicio del verano coincide con una mayor búsqueda de experiencias acuáticas. En ese contexto, Cozumel aparece como uno de los destinos destacados por Hyatt Inclusive Collection, especialmente por sus arrecifes de coral y la práctica de buceo y esnórquel en el Caribe mexicano.
Para mitad de año, la costa del Pacífico mexicano entra en temporada alta. Puerto Vallarta se incorpora a la selección como un destino vinculado a viajes multigeneracionales, con acceso a playas, marina y actividades urbanas, según el análisis de los expertos del grupo hotelero.
Agosto suele asociarse con viajes de descanso prolongado. En el Caribe, Montego Bay se mantiene como un punto relevante por su conectividad aérea y su oferta de playas, alineándose con el perfil de viajes sociales y de reconexión que describen los expertos para este mes.
Durante septiembre, Cartagena atraviesa una temporada más tranquila en términos turísticos. La guía destaca resorts fuera de la ciudad, que permiten combinar descanso con la cercanía al centro histórico y a la oferta cultural de la capital de Bolívar.
Con el cierre de la temporada alta andina, octubre se presenta como un mes favorable para visitar Cusco. Menor afluencia de turistas y condiciones climáticas estables convierten a la región en una opción adecuada para viajes culturales y de exploración histórica dentro de América Latina.
Antes del cierre del año, Los Cabos aparece en la guía como un destino asociado a viajes de adultos y experiencias sociales. Hyatt Inclusive Collection resalta la combinación entre paisaje desértico y marino, así como su oferta turística previa a la temporada navideña.
El año concluye en el Cono Sur. Punta del Este se posiciona como uno de los destinos más representativos de la temporada de verano en Sudamérica, con una agenda cultural y turística que se intensifica en diciembre, alineándose con los viajes de cierre de año que describe la guía.
