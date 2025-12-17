Así quedaron los precios de vuelos para ir al Mundial desde Colombia tras el sorteo de grupos

La emoción por el torneo mundial de fútbol ha impulsado significativamente los planes de viaje, llevando a los colombianos a buscar vuelos y a planificar su presupuesto tras definirse los rivales y las ciudades sede. Kayak, el metabuscador de viajes, analizó las variaciones en los precios promedio de vuelos hacia las ciudades donde jugará la Selección Colombia para ofrecer un panorama más claro a los viajeros.

El análisis comparó las búsquedas realizadas entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre de 2025 (la semana posterior al sorteo) con las búsquedas de la semana previa (del 23 al 29 de noviembre del mismo año). Los precios analizados corresponden a vuelos de ida y vuelta en clase turista para viajar entre el 10 de junio y el 20 de julio de 2026.

Selección Colombia Sub 17 Foto: X; @FCFSeleccionCol

Incrementos y descensos tras el sorteo

Los datos de Kayak revelaron movimientos importantes en los precios promedio de los tiquetes hacia los destinos confirmados. Miami, Estados Unidos, registró el aumento más significativo, al pasar de un precio promedio de $1.930.225 a $2.404.041, lo que se traduce en un incremento del 25%.

Miami se perfila como un lugar clave para muchos colombianos, ya sea para asistir a partidos o para vivir el ambiente futbolero.



Por su parte, la Ciudad de México experimentó un incremento del 6% en el precio promedio de sus vuelos, subiendo de $1.770.450 antes del sorteo a $1.871.409 después de este.

Sin embargo, no todos los destinos sede siguieron esta tendencia alcista. Guadalajara, otra ciudad que albergará partidos de la selección, vio disminuir su precio promedio de vuelo, pasando de $2.384.008 a $2.242.280 durante el periodo analizado. Tanto la Ciudad de México como Guadalajara se posicionan como destinos ideales para quienes buscan combinar deporte, cultura y gastronomía.

Hay decenas de países que no piden visa a colombianos. Foto: ImageFx

Aumento en búsquedas y el caso estratégico de Nueva York

Más allá de los precios, el anuncio del grupo de Colombia impulsó considerablemente el volumen de búsquedas de vuelos a estas ciudades. Las búsquedas de vuelos hacia Miami se triplicaron, y hacia Ciudad de México se multiplicaron por siete tras el sorteo.

Publicidad

Aunque Nueva York no será sede de los partidos de la Selección Colombia, la ciudad albergará la final del evento mundialista, convirtiéndola en una ruta estratégica para muchos viajeros que desean presenciar el desenlace del torneo o aprovechar sus múltiples conexiones. El precio promedio de los vuelos a Nueva York mostró una disminución del 7% entre la semana previa y la posterior al anuncio oficial del grupo, descendiendo de $2.788.277 a $2.580.300. Las búsquedas hacia Nueva York también reflejaron este interés, subiendo un 30%.

El 2026 se perfila como una gran oportunidad para viajar, descubrir y disfrutar del ambiente del torneo, teniendo el punto de referencia de los precios analizados para organizar la ruta y el presupuesto.