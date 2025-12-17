En vivo
Marco Rubio descarta buscar la presidencia en 2028 si JD Vance decide postularse

Rubio, de 54 años, y Vance, de 41, son considerados los principales aspirantes a suceder a Trump, quien en 2028 no podrá buscar la reelección al haber completado los dos mandatos permitidos por la Constitución.

Marco-Rubio-AFP.jpg
Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de dic, 2025

