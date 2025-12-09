¿Cuánto costaría entrar a un partido de la Selección Colombia en el Mundial? FCF puso fin a rumores

Luego del sorteo de grupos del Mundial de la FIFA 2026, Colombia ya conoce su zona, que comparte con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje. Además, se confirmó que su primer duelo será en Ciudad de México, el segundo en Guadalajara y el tercero en Miami.

Pero más allá de lo deportivo, entre los aficionados surge la pregunta sobre el costo de ingresar a un partido de la ‘Tricolor’. En ese punto, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) aclaró el panorama de cara al certamen mundialista del próximo año.



Calendario de Colombia en el Mundial 2026

La Selección tendrá un calendario exigente desde el primer día.



17 de junio: debut ante Uzbekistán en el Estadio Azteca, uno de los escenarios más importantes del fútbol. El partido será a las 9 de la noche, hora colombiana, en plena altura de Ciudad de México, un factor que ya genera discusiones técnicas.

23 de junio: segundo juego, también a las 9 de la noche, en Guadalajara. El rival saldrá del repechaje entre Congo, Jamaica o Nueva Caledonia. El partido coincide con un momento político clave para el país, que dos días antes habrá elegido nuevo presidente o presidenta.

27 de junio: duelo contra Portugal en Miami, a las 7:30 p.m., un encuentro que ya tiene a más de un aficionado revisando tiquetes y logística.

Mientras Colombia define rutas y sede de entrenamiento, el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, confirmó que el cuerpo técnico está concentrado en elegir las bases de concentración entre México y Estados Unidos.

Mundial 2026 Fase de Grupos: K Foto: Fifa

La FCF aclara especulaciones: ¿cuánto costarán las boletas?

En redes sociales y algunos portales se ha especulado que las boletas costarían 3.000 dólares para el duelo entre Colombia y Portugal en Miami. Sin embargo, Jesurún aclaró que esa cifra no es cierta. Según explicó, aún no existe un precio oficial porque la FIFA no ha liberado el grueso de entradas. La venta se realizará únicamente por los canales autorizados y digitales del organismo.



El dirigente recordó que, meses atrás, hubo una ventana preliminar de solicitud que permitía adquirir hasta cuatro entradas por persona. Es posible que quienes las obtuvieron estén tratando de inflar los precios, pero Jesurún insistió en que no existe respaldo oficial para esas cifras.



Boletas más realistas: ¿en cuánto podrían salir?

Sobre valores más realistas, el presidente de la FCF dio una pista: “Yo calcularía que pueden rondar los 200 o 300 dólares, pero es un pensamiento personal”, dijo.

La FIFA anunciará los valores definitivos a finales de este mes o comienzos de enero. No todos los partidos tendrán el mismo precio, por lo que la recomendación es clara: esperar la venta oficial, evitar intermediarios y no caer en ofertas sospechosas que se viralizaron desde el sorteo.

Con rivales definidos, sedes confirmadas y la ilusión en marcha, queda pendiente el dato que más preguntan los aficionados: cuánto tendrán que pagar para ver a la Selección en uno de los mundiales más esperados.