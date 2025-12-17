La ‘Gran Consulta por Colombia’ tendrá 6 candidatos hasta el momento

Este miércoles Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, David Luna y Juan Manuel Galán lanzaron la “gran consulta por Colombia”, una alianza que no está cerrada a recibir a otros precandidatos presidenciales.

Incluso, la precandidata Vicky Dávila le hizo un llamado a otros precandidatos para que se unan a esta coalición.

“Ojalá esta gran consulta por Colombia sea más grande, ojalá venga una unión más grande, una unión más completa y desde aquí les digo: Paloma, Juan Carlos Pinzón, Daniel Palacios, a todos, Enrique Peñalosa, no quiero dejar ningún nombre por fuera, a todos los que estamos de acuerdo con un país diferente y mejor, a todos los invitamos a que vengan a esta gran consulta por Colombia”, aseguró la precandidata Vicky Dávila.

Por su parte, el precandidato Juan Manuel Galán se refirió al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo.



“A mí me parece que Sergio Fajardo es una persona respetable, es una persona íntegra, es una persona capaz, pero es una persona que tiene que aprender a hacer equipo, porque a Colombia no lo saca adelante una persona individualmente, lo saca adelante un equipo de gobierno que sea capaz de ejecutar, que sea capaz de materializar soluciones y resultados para lo que la gente hoy está esperando, empezando por la seguridad”, dijo Galán.

Votación - referencia // Foto: AFP

Es importante recordar que el presidente del Partido Conservador ha dicho que esa colectividad podría considerar la posibilidad de ir a una encuesta y no a una consulta. Además, el expresidente Álvaro Uribe también mencionó la posibilidad de hacer una encuesta.

“Y tenga la certeza de que esta es la consulta más importante. Esta es la gran consulta. O sea, a nosotros no nos van a mover a las encuestas. Los de las encuestas, si quieren venir acá, pues las puertas están abiertas con los criterios que acaba de decir Aníbal. Pero los nuestros no son encuestas. Insisto, no son componentes, no son arreglos de los partidos a puerta cerrada. Es usted, el elector, el que va a decidir quién va a gobernar a Colombia”, agregó el precandidato Mauricio Cárdenas.

Las decisiones en esta coalición se tomarán por consenso, es decir, que si alguien quiere hacer parte de la alianza, los seis precandidatos tomarán una decisión al respecto y se respetará la decisión de las mayorías.

“Hemos recibido comentarios de distintas personas que quisieran participar. Acá las puertas están abiertas a personas como Enrique Peñalosa, Daniel Palacios; han manifestado querer hacerlo”, aseguró el precandidato David Luna.