Al menos 2 muertos y más de 32 heridos deja accidente de tránsito de bus con estudiantes

Al menos dos personas perdieron la vida y 32 resultaron heridas este miércoles cuando un autobús que trasladaba a estudiantes paraguayos que regresaban de Brasil volcó en una carretera del departamento de Caaguazú (este), informaron las autoridades.

El bus, con al menos 37 pasajeros a bordo, "la mayoría estudiantes", retornaba de una excursión en el municipio brasileño de Camboriú y se dirigía a la ciudad paraguaya de Luque (centro), dijo a EFE el jefe de la comisaría de la ciudad de Coronel Oviedo, capital de Caaguazú, Victorino Bogado.

#Nacionales | 🚨Dos fallecidos tras accidente de bus en Coronel Oviedo



📌Las víctimas fatales serían una persona de 40 años y un joven de 18 años. Además, hay varios heridos que están siendo atendidos.



🇧🇷El bus volvía del Brasil de un viaje de estudiantes de tres colegios de… pic.twitter.com/sOo1KO6ov4 — Universo 970 AM (@Universo970py) December 17, 2025

#URGENTE Un bus que trasladaba a estudiantes de 3 colegios de Luque volcó esta madrugada en km146 Rutapy02 (Cnel Oviedo)



📍Dos personas fallecieron en el lugar y cuerpos siguen atrapados bajo el bus.



📍Estudiantes volvían de Camboriu (Brasil) tras un viaje de fin de año. pic.twitter.com/BShQZ966f8 — Angélica Lorena Giménez (@angelicagesama) December 17, 2025

🔴 Vuelco ocurrió en una recta, confirma chofer del bus siniestrado



🔸 Rubén Leiva movilizaba a más de 30 personas e iban de Camboriú, Brasil, a instituciones educativas de Luque.



🟠 Seguí nuestro canal de Whatsapp: https://t.co/CQBhqEKXkj#Comunidad1080 📻 pic.twitter.com/RQelkxIHnl — Monumental AM 1080 (@AM_1080) December 17, 2025

El portavoz policial refirió que el conductor al parecer "perdió el control" del vehículo, que cayó en la cuneta de una carretera.

Una mujer de 41 años y un adolescente de 17 años fallecieron "en el lugar y de forma instantánea", afirmó el comisario, al detallar que en la unidad también viajaban madres de los alumnos.

Además, aseguró que 27 heridos fueron atendidos en el Hospital General de Coronel Oviedo e indicó que "no revisten de gravedad".

Otras cinco personas con lesiones leves llegaron al Hospital Policial Santa Rosa del Lima, ubicado en la misma ciudad, agregó Bogado.

En declaraciones a la radio Monumental, la fiscal Lourdes Soto aseguró que, según reportes de los bomberos y la Policía, el conductor del vehículo "venía a mucha velocidad".

Los jóvenes son egresados de tres colegios en Luque, añadió la funcionaria.