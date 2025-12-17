En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Al menos 2 muertos y más de 32 heridos deja accidente de tránsito de bus con estudiantes

Al menos 2 muertos y más de 32 heridos deja accidente de tránsito de bus con estudiantes

Una mujer de 41 años y un adolescente de 17 años fallecieron "en el lugar y de forma instantánea", según afirmaron las autoridades.

Por: EFE
Actualizado: 17 de dic, 2025

