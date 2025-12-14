Las 26 experiencias recomendadas por Time Out para viajeros en 2026: hay 3 en Latinoamérica

La revista Time Out presentó su lista anual de las “26 mejores cosas nuevas para hacer en el mundo en 2026”, un compilado que, según la publicación, reúne “las experiencias más emocionantes que abrirán o se estrenarán el próximo año”. El ranking incluye arte, naturaleza, cultura e innovación turística. La selección está pensada para viajeros que quieren planear con anticipación.

Entre las novedades resaltan intervenciones urbanas, rutas históricas, museos futuristas y festivales globales. Time Out aseguró que su objetivo es “inspirar a explorar el mundo a través de actividades inéditas”. Además, destacan que el 2026 será un año marcado por grandes aperturas y celebraciones especiales.



Latinoamérica aparece con tres experiencias destacadas

La región suma presencia en el listado con México, Dominica y Brasil. Time Out afirmó que estas opciones “demuestran la diversidad cultural y natural de Latinoamérica”. Las propuestas incluyen arte icónico, conservación de fauna y la posibilidad de dormir dentro de un museo al aire libre.

Museo Casa Frida Kahlo. Foto: Time Out.

En Ciudad de México abrirá el Museo Casa Kahlo, donde los visitantes podrán explorar “una nueva faceta íntima de Frida Kahlo”, con objetos personales y exhibiciones temporales. La publicación describe este espacio como “una ampliación de su legado cultural”.

Por su parte, Dominica inaugurará la primera reserva de cachalotes del mundo, en la que será posible nadar junto a estos gigantes marinos bajo programas regulados. Time Out señala que se trata de “una oportunidad única para convivir con uno de los depredadores dentados más grandes del planeta”.



Hospedaje dentro de un instituto en Brasil. Foto: Time Out.

Brasil aparece en la lista con el nuevo programa de hospedaje dentro del Instituto Inhotim, el museo de arte al aire libre más grande del planeta. La revista destaca que dormir allí será “una experiencia inmersiva en arte contemporáneo y naturaleza”.



Las tendencias globales dominan el listado de Time Out

Europa concentra algunas de las aperturas más llamativas, como la instalación artística tipo cueva sobre el Pont Neuf, en París. Según Time Out, será “una obra monumental para recorrer caminando”, disponible durante el verano. Dinamarca, Alemania y Reino Unido también figuran con proyectos de cultura y senderismo.

En Asia, la agenda crecerá con la llegada de Tomorrowland Asia en Tailandia, la apertura del primer parque temático Pokémon permanente en Tokio y la reinvención del Uzumasa Kyoto Village, que recreará experiencias del Japón Edo. Para la revista, esta región ofrece “las propuestas más ambiciosas del turismo temático”.

Otras experiencias destacadas incluyen nuevas rutas ferroviarias en Canadá, tirolesas panorámicas en Australia, taxis aéreos en Dubái y la apertura de grandes museos en Abu Dabi y Los Ángeles. Time Out resume que 2026 será “un año para viajar diferente, con actividades que mezclan tecnología, tradición y aventura”.