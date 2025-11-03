Los 10 mejores países para viajar en noviembre, según Time Out: hay un destino latinoamericano

La revista Time Out publicó su más reciente guía de viajes con los mejores países para visitar en noviembre, una selección que abarca desde los paisajes nevados de Laponia hasta las playas tropicales de Tailandia. En el listado hay un destino latinoamericano que destaca por su color, gastronomía y cultura ancestral: Oaxaca, en México.

De acuerdo con Time Out, el ranking reúne lugares ideales para aprovechar el clima, las festividades y las experiencias únicas que cada región ofrece durante este mes. “Noviembre es el momento perfecto para descubrir destinos donde la naturaleza, la historia y la celebración se encuentran en su mejor versión”, destacó la publicación.

El primer lugar lo ocupa la Laponia finlandesa, un escenario mágico donde la nieve y las auroras boreales marcan el inicio del invierno. Time Out recomienda visitar Levi, el principal centro de esquí de Finlandia, y explorar el bosque HaliPuu, “un rincón de calma donde puedes columpiarte sobre la nieve en hamacas de lana y escuchar el canto de los pájaros”.

En Londres (Inglaterra), noviembre se vive con espíritu festivo. La ciudad arranca con la tradicional Noche de las Hogueras el 5 de noviembre y da paso al encendido de luces navideñas y al popular Winter Wonderland en Hyde Park. “Es el mes más alegre y brillante para conocer la capital británica”, resalta el informe.



Otro destino destacado es Tasmania (Australia), que se consolida como un enclave gastronómico y artístico rodeado de naturaleza salvaje. Time Out aconseja visitar Launceston, recorrer el desfiladero Cataract Gorge y hospedarse en el hotel Change Overnight, “un concepto innovador donde los huéspedes pueden donar parte de su estancia a causas sociales”.

El toque latinoamericano del listado lo pone Oaxaca (México), que brilla no solo por su Día de Muertos sino también por su riqueza cultural y culinaria. “Las calles protegidas por la UNESCO, las galerías de arte y su reconocida cocina convierten a Oaxaca en el corazón gastronómico de México”, destaca la revista, que también menciona la emblemática tlayuda entre sus platos imperdibles.

Para quienes buscan playas tranquilas, Tailandia aparece como una opción ideal tras la temporada de lluvias. Time Out sugiere descubrir Pranburi, “un rincón aún más ligado a la pesca que al turismo, con manglares, playas vírgenes y la espectacular cueva Tham Phraya Nakhon iluminada por un rayo de sol”.



El frío extremo también tiene su encanto en Yukón (Canadá), territorio que cobró protagonismo tras la película El llamado salvaje. En noviembre comienza su temporada invernal, con opciones como esquí, pesca en hielo y la posibilidad de admirar auroras boreales sobre los paisajes del norte canadiense.

Otro punto en el mapa recomendado es Hong Kong, donde la humedad del verano da paso a un clima otoñal perfecto para recorrer sus contrastes entre Oriente y Occidente. Time Out sugiere visitar Victoria Peak, cruzar en el Star Ferry y perderse en el barrio Sai Ying Pun, “donde conviven las tiendas tradicionales con cafés y restaurantes modernos”.

Marruecos también figura entre los mejores destinos, especialmente por la ciudad de Tánger, cuna del espíritu bohemio de los años 50. La publicación recuerda que “Jack Kerouac y Allen Ginsberg solían beber en The Tangerinn, mientras William S. Burroughs escribió El almuerzo desnudo en el Hotel El Muniria”.



Para los amantes de los pubs, Dublín (Irlanda) se convierte en refugio invernal. En palabras de Time Out, “nada se compara con la sensación de salir del frío y entrar en un pub acogedor”. Recomiendan visitar The Long Hall, The Cobblestone o Toners, locales emblemáticos con historia, música y whisky.

El listado lo cierra Egipto, donde el 1 de noviembre se inaugura oficialmente el Gran Museo Egipcio de El Cairo. Allí se exhibirán piezas como la máscara de oro de Tutankamón y una estatua colosal de Ramsés II. Además, el nuevo aeropuerto de Sphinx facilitará el acceso a quienes buscan combinar historia milenaria y playas del Mar Rojo.