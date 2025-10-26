Conozca Isla Grande, la joya del archipiélago de las Islas del Rosario

Isla Grande es un destino imperdible para quienes buscan vivir una experiencia completa de aventura y naturaleza en el Caribe colombiano, formando parte del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo.



Atractivo principal de Isla Grande

Isla grande. Tomada de Instagram @denisemonascimento.

Sus playas paradisíacas y vida marina es el principal atractivo de Isla Grande. Si bien existen playas privadas, la playa pública, conocida como Playa Libre, se encuentra en el sur de la isla. Es un lugar excepcional para el ecoturismo marino, ya que las Islas del Rosario son ideales para descubrir la riqueza natural de uno de los parques nacionales más fascinantes de Colombia.

En sus aguas, se puede practicar snorkeling o buceo para observar una extensa barrera de arrecifes de coral en proceso de recuperación, junto con una gran diversidad de peces de colores, y la posibilidad de avistar tortugas marinas y delfines.



¿Cómo llegar?

Esta isla está ubicada aproximadamente a una hora en lancha desde Cartagena de Indias y es considerada como la joya del archipiélago de las Islas del Rosario.



¿Cómo llegar desde Cartagena?

Para acceder a Isla Grande desde Cartagena, los viajeros deben dirigirse al Muelle de La Bodeguita, situado a solo 10 minutos a pie de la Ciudad Amurallada. Es crucial llegar al muelle antes de las 8:00 de la mañana, ya que los cupos en las lanchas son limitados y se agotan con rapidez.

Quienes opten por una excursión de un solo día deben tener presente que la última lancha de regreso a Cartagena zarpa a las 3:00 de la tarde. Existen alternativas cómodas para visitar el archipiélago sin preocuparse por los traslados, como reservar un tour organizado.

Actividades en la isla

Más allá de la playa, Isla Grande ofrece experiencias inmersivas con la naturaleza y la cultura local, como la exploración en Kayak por Manglares, la visita al pueblo de Orika, un poblado central de Isla Grande y un lugar perfecto para conocer la vida cotidiana de los isleños, degustar la auténtica gastronomía local y ser testigo de un ritmo de vida más pausado.

Opciones de alojamiento y consejos prácticos

Cuenta con una variedad de hospedajes, desde opciones muy sencillas hasta hoteles de lujo. Algunos hoteles con playa privada incluyen. Se recomienda reservar el alojamiento con anticipación.

