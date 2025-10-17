La isla cerca de Cartagena que recibió reconocimiento único en Colombia

Las islas ofrecen una sensación de aislamiento que atrae a los que buscan aventura, tranquilidad, naturaleza y un sitio lejos del caos de las grandes ciudades. En el corazón del Caribe colombiano, a tan solo 45 minutos en lancha desde Cartagena, existe un rincón que alberga "selva, olas y tierra sagrada". Este mágico lugar acaba de hacer historia al convertirse en la primera y única isla de Colombia en recibir un reconocimiento de máxima distinción hotelera.

La distinción que le fue otorgada no solo premia la calidad de su servicio, sino también su compromiso con el medio ambiente, pues fue seleccionada por cumplir con cinco criterios universales de la guía Michelin:

Excelencia en diseño y arquitectura.

Calidad y consistencia en el servicio.

Personalidad y carácter del lugar, Relación calidad-precio.

Capacidad para ofrecer experiencias realmente excepcionales.

La isla cerca de Cartagena que recibió reconocimiento único

La isla cercana a la ciudad amurallada se conoce como Isla Corona, un sitio privado que cuenta con un modelo de turismo responsable, con diez bungalows construidos con materiales nativos y bajo prácticas sostenibles. Además, el proyecto combina el diseño contemporáneo con bienestar y respeto ambiental. De acuerdo con sus creadores, "cada espacio fue concebido para integrarse con el paisaje, privilegiando la conexión con la naturaleza y la desconexión digital".

Entre sus experiencias, los visitantes pueden participar en programas de reforestación de manglares y recuperación de arrecifes, además de actividades como "yoga, sound healing, paddle board, kayak y snorkeling. Todo bajo un enfoque de sostenibilidad que protege la biodiversidad marina y terrestre del archipiélago", especifica el sitio oficial de la isla.



La inclusión de Isla Corona, ubicada en el archipiélago de Rosario, en la famosa guía Michelin, la ubica entre una de las mejores del país. Hasta ahora, solo un número muy limitado de islas en el mundo ha sido distinguido por esta prestigiosa publicación.

Aquellos que quieran visitarla se encontrarán con una propuesta gastronómica que resalta ingredientes locales inspirados en los sabores del Caribe. “En isla hemos creado más que un destino turístico: un paraíso natural donde el ecoturismo y el respeto por los ecosistemas se entrelazan", expresó Juan Carlos Galindo, CEO de OxoHotel Hospitality Management Group, empresa responsable de la operación del islote.

No obstante, Isla Corona va más allá del turismo, pues su impacto repercute directamente en la economía local, al fomentar el empleo en comunidades cercanas y fortalecer la cadena de valor del archipiélago. También impulsa prácticas de conservación marina y terrestre que benefician tanto a los ecosistemas como a las generaciones futuras.



Lo que encontrarán los visitantes en Isla Corona

A pesar de ser un sitio turístico privado, Isla Corona une el lujo, sostenibilidad y cultura local. Los visitantes se encontrarán con lugares mágicos, rodeados de naturaleza, actividades recreativas y una gastronomía inigualable:

Foto: Cortesía.

