Esta ciudad colombiana crece en turismo internacional: recibirá 30 cruceros en temporada 2025-2026

Santa Marta abrió oficialmente su temporada de cruceros 2025-2026 con la llegada del Freewinds, proveniente de Curazao, con 90 turistas internacionales y 150 tripulantes a bordo. Este arribo marca el inicio de un ciclo en el que se esperan 30 embarcaciones internacionales hasta marzo de 2026, una cifra que representa oportunidades clave para dinamizar la economía local y consolidar la internacionalización de la ciudad.

El secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, Carlos Jaramillo, aseguró que este calendario de cruceros se conecta directamente con la estrategia Connect 2040, plan distrital de internacionalización que busca consolidar a Santa Marta como un centro global de turismo, comercio exterior e inversión:

“Cada crucero que llega a Santa Marta no es solo una embarcación con turistas, es la evidencia de que la ciudad ya hace parte del circuito internacional. Connect 2040 nos ha permitido abrir rutas, atraer inversión y fortalecer la infraestructura turística, y la temporada 2025-2026 demuestra que esa visión ya está dando resultados”, explicó.



Temporadas de cruceros en Santa Marta

De acuerdo con el Puerto de Santa Marta, entre noviembre y diciembre arribarán 12 cruceros, en lo que se anticipa como el periodo más activo de la temporada. Este movimiento generará un impacto económico en sectores como hotelería, gastronomía, transporte y comercio.

José Domingo Dávila, director del Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta (Indetur), destacó el momento estratégico que vive la ciudad. “La llegada de estas embarcaciones ratifica que Santa Marta es hoy uno de los destinos preferidos del Caribe. Es una oportunidad para mostrar nuestra cultura, la Sierra Nevada, el Tayrona y todo lo que nos convierte en el Corazón del Mundo”, señaló.



La apertura de la temporada coincide con la conmemoración de los 500 años de Santa Marta, un hito que refuerza su narrativa histórica y cultural frente a los visitantes internacionales. Los operadores turísticos ya se preparan para ofrecer experiencias en el Centro Histórico, el Parque Tayrona y los pueblos de la Sierra, atractivos que suelen cautivar a los cruceristas.

Con este calendario de 30 arribos, Santa Marta no solo espera consolidarse como destino turístico de talla mundial, sino también como una ciudad que avanza en su estrategia de internacionalización bajo la hoja de ruta de Connect 2040.