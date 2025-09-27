Reconocida aerolínea lanzó ofertas de vuelos nacionales por el Día Mundial del Turismo: precios

Este sábado 27 de septiembre de 2025 se celebra el Día Internacional del Turismo, una fecha definida por la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas.

Cada vez son más los colombianos que viajan a diferentes destinos tanto nacionales como internacionales, con el fin de conocer nuevos lugares, vivir diferentes experiencias y conectar con otras personas y cultura.

Cabe resaltar que el sector del turismo es una de las áreas que más crecimiento económico trae cada año a diferentes ciudades, especialmente las principales como Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Medellín, entre otras.

Por eso, en el marco del Día Mundial del Turismo, la aerolínea JetSMART Airlines, anunció su Travel Smart, diseñado para que viajeros puedan comprar por el mejor de los precios los tiquetes para sus viajes o vacaciones de fin de año. Esta promoción será valida desde el 23 de septiembre hasta el 30 del mismo mes.



Con pecios cómodos, los viajeros podrán volar hasta el 25 de marzo del 2026, con promociones de hasta el 64 % de descuento en las diferentes rutas de Colombia.

Además, desde JetSMART han señalado que habilitarán determinadas rutas desde el 1 de diciembre hasta el 31 de marzo de 2026. Se trata de Santiago de chile a Bogotá y Medellín, desde los $544.100 pesos.

Avión de la aerolínea JetSmart. Instagram: jetsmart_colombia

“Esta semana de promociones es una muestra de nuestro propósito por seguir acercando a las personas a más destinos, al tiempo que celebramos la apertura de nuestras rutas internacionales hacia Santiago de Chile desde Bogotá y Medellín”, expresó Mario García, Manager de JetSMART.



Vuelos nacionales por menos de 100.000 pesos

Además, existen otras aerolíneas que también ofrecen vuelos baratos para viajar en diciembre. Una de ellas es Latam Airlines, que tiene vuelos desde 80.000 en destinos nacionales y en 800.000 a internacionales. En las ciudades colombianas que destacan están Medellín, Cali, Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.

Otra de las aerolíneas que tiene promociones es Wingo, que ofrece tiquetes de ida y vuelta a destinos nacionales por solo 180.000 pesos.

Aunque algunas de estas ofertas no tienen fechas definidas, se recomienda a los interesados comprar lo más pronto posible, pues es probable que pronto estos precios aumenten o las promociones terminen.