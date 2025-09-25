Reanudarán vuelos entre Colombia y un país con los paisajes navideños más mágicos del mundo

La aerolínea suiza Edelweiss anunció la reanudación de sus vuelos hacia Colombia, estableciendo una ruta que conectará a Bogotá y Cartagena con Zúrich, uno de los principales centros financieros y culturales de Europa.

De acuerdo con la compañía, la decisión busca fortalecer la conectividad internacional y responder al interés del mercado europeo por Colombia como destino turístico.

Según cifras de ProColombia, en los últimos años el flujo de visitantes provenientes del continente europeo ha registrado un crecimiento constante, impulsado por la diversidad cultural, gastronómica y natural del país.

Aerolínea Edelweiss Foto: Edelweiss Air

¿Cuál será el itinerario de vuelos de Edelweiss para Suiza y Colombia?

Los vuelos serán operados en aviones Airbus A350 y estarán disponibles dos veces por semana, los días miércoles y domingos. Las aeronaves, dice la compañía, cuentan con altos estándares de servicio y se utilizarán para garantizar la operación en esta ruta transatlántica.



El reinicio de esta operación representa un impacto en dos vías. Por un lado, la llegada de turistas europeos dinamizará sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios en las ciudades de destino.

Por otro, los viajeros colombianos tendrán acceso directo a Suiza y a la red de más de 100 destinos europeos que ofrece el grupo Lufthansa.

“Con esta ruta queremos abrir aún más las puertas de Colombia al turismo europeo, ofreciendo a los viajeros experiencias únicas entre el Caribe y la capital andina. Al mismo tiempo, brindamos a los colombianos acceso directo a Suiza y a toda Europa con el sello de calidad de Edelweiss”, señaló Urs Limacher, gerente de ventas, servicio y distribución de la aerolínea.

Los paisajes montañosos en Suiza la hacen tremendamente atractiva Foto: AFP

¿Cómo es la Navidad en Suiza?

Además de la relevancia comercial y turística de la ruta, la reanudación de vuelos llega en temporada previa a fin de año, cuando este país europeo es reconocido por sus paisajes invernales y tradiciones decembrinas.

Sus ciudades y pueblos suelen convertirse en escenarios destacados en el continente durante la Navidad, con mercados, luces y celebraciones que atraen visitantes de diversas partes del mundo.



Cinco lugares para vivir la Navidad en Suiza

Quienes viajen desde Colombia tendrán la posibilidad de conocer de primera mano algunos de los lugares más representativos de este país durante la temporada navideña: