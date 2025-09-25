En vivo
Título Juliana Guerrero
Gustavo Petro
Temblor en Colombia
Once Caldas

Turismo  / Reanudarán vuelos entre Colombia y un país con los paisajes navideños más mágicos del mundo

Reanudarán vuelos entre Colombia y un país con los paisajes navideños más mágicos del mundo

Los vuelos estarán disponibles dos veces por semana, los días miércoles y domingos.

Navidad en Suiza
Navidad en Suiza
Foto: AFP
Por: David Santiago Pacheco Fonseca
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

La aerolínea suiza Edelweiss anunció la reanudación de sus vuelos hacia Colombia, estableciendo una ruta que conectará a Bogotá y Cartagena con Zúrich, uno de los principales centros financieros y culturales de Europa.

De acuerdo con la compañía, la decisión busca fortalecer la conectividad internacional y responder al interés del mercado europeo por Colombia como destino turístico.

Según cifras de ProColombia, en los últimos años el flujo de visitantes provenientes del continente europeo ha registrado un crecimiento constante, impulsado por la diversidad cultural, gastronómica y natural del país.

Avión de la aerolínea Edelweiss
Aerolínea Edelweiss
Foto: Edelweiss Air

¿Cuál será el itinerario de vuelos de Edelweiss para Suiza y Colombia?

Los vuelos serán operados en aviones Airbus A350 y estarán disponibles dos veces por semana, los días miércoles y domingos. Las aeronaves, dice la compañía, cuentan con altos estándares de servicio y se utilizarán para garantizar la operación en esta ruta transatlántica.

El reinicio de esta operación representa un impacto en dos vías. Por un lado, la llegada de turistas europeos dinamizará sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios en las ciudades de destino.

Por otro, los viajeros colombianos tendrán acceso directo a Suiza y a la red de más de 100 destinos europeos que ofrece el grupo Lufthansa.

“Con esta ruta queremos abrir aún más las puertas de Colombia al turismo europeo, ofreciendo a los viajeros experiencias únicas entre el Caribe y la capital andina. Al mismo tiempo, brindamos a los colombianos acceso directo a Suiza y a toda Europa con el sello de calidad de Edelweiss”, señaló Urs Limacher, gerente de ventas, servicio y distribución de la aerolínea.

Navidad en Suiza
Los paisajes montañosos en Suiza la hacen tremendamente atractiva
Foto: AFP

¿Cómo es la Navidad en Suiza?

Además de la relevancia comercial y turística de la ruta, la reanudación de vuelos llega en temporada previa a fin de año, cuando este país europeo es reconocido por sus paisajes invernales y tradiciones decembrinas.

Sus ciudades y pueblos suelen convertirse en escenarios destacados en el continente durante la Navidad, con mercados, luces y celebraciones que atraen visitantes de diversas partes del mundo.

Cinco lugares para vivir la Navidad en Suiza

Quienes viajen desde Colombia tendrán la posibilidad de conocer de primera mano algunos de los lugares más representativos de este país durante la temporada navideña:

  1. Zúrich – Reconocida por su mercado navideño en la estación central y un árbol de gran tamaño adornado con cristales.
  2. Montreux – Conocido por su feria junto al lago Lemán y el tren que asciende hasta Rochers-de-Naye, donde se encuentra la tradicional casa de Papá Noel.
  3. Zermatt – Pueblo alpino rodeado de montañas, caracterizado por su ambiente navideño y la posibilidad de vivir experiencias de invierno.
    Navidad en Zermatt, Suiza
    Navidad en Zermatt, Suiza
    Foto AFP
  4. Basilea – Alberga uno de los mercados navideños más importantes de Europa, con decenas de puestos de artesanías y gastronomía típica.
  5. Berna – Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, ofrece ferias y actividades en medio de una arquitectura medieval iluminada.

