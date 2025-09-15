Por menos de $800.000: el vuelo más barato para conocer Estados Unidos en octubre

El interés de los colombianos por viajar al exterior se mantiene estable en 2025. Entre enero y julio, más de 3,2 millones de viajeros salieron del país, lo que representó un crecimiento del 1 % frente al mismo periodo de 2024, según cifras de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).

El destino que sigue liderando las preferencias es Estados Unidos, que cuenta con nuevos requisitos de viajes dentro del país y recibió 947.764 visitantes de Colombia, lo que equivale a una participación del 29,4 % del total.

No obstante, se registró una caída del 4 % frente al año pasado, escenario que ha permitido que otros mercados como España (473.828 viajeros, con un alza del 8 %) y Panamá (341.734 viajeros, con un aumento del 20 %) comiencen a consolidarse como alternativas con mayor dinamismo.

La presidente ejecutiva de Anato, Paula Cortés Calle, explicó que “el turismo emisivo del país está revelando un equilibrio con nuevas tendencias, donde los mercados tradicionales como Estados Unidos mantienen el liderazgo, pero igualmente, está generando oportunidades de crecimiento para destinos de Suramérica y Europa”.

El aeropuerto de Fort Lauderdale es una buena opción para ingresar a EEUU Foto: AFP

¿Cómo viajar barato a EEUU en octubre?

Para quienes planean viajar en el mes de octubre hacia Estados Unidos, hay una opción que resalta en el mercado por su bajo costo.

De acuerdo con diferentes búsquedas de vuelos, la aerolínea Spirit ofrece el vuelo más barato desde Bogotá hacia Fort Lauderdale, con una tarifa de 776.000 pesos colombianos ida y vuelta.

Un ejemplo de itinerario se encuentra entre el 14 y el 28 de octubre:

Salida: 2:10 p. m. desde el Aeropuerto Internacional El Dorado (Bogotá).



Duración: 3 horas y 55 minutos.

Llegada: 7:05 p. m. al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood.

Operado por Spirit, en un Airbus A320 (vuelo NK 400).

Regreso: 10:35 a. m. desde Fort Lauderdale.



Duración: 3 horas y 40 minutos.

Llegada: 1:15 p. m. a Bogotá.

Operado por Spirit, en un Airbus A320 (vuelo NK 807).

Vuelo Bogotá - Ford Lauderdale en octubre por Spirit

¿Qué hacer o visitar en Florida?

El destino de Fort Lauderdale, ubicado en el estado de Florida, es reconocido por ser un punto de entrada cercano a varios de los lugares más visitados por los viajeros internacionales.

Según Visit Florida, entre las opciones que pueden explorar los colombianos están:



Miami: playas, arte urbano en Wynwood y zonas de compras en Miami Beach.

Orlando: parques temáticos como Walt Disney World y Universal Studios.

Fort Lauderdale: canales navegables, playas tranquilas y el boulevard Las Olas.

Los Cayos de Florida (Key West): paisajes caribeños, buceo y snorkel.

Everglades: recorridos en hidrodeslizador para ver caimanes y vida silvestre.

Muchos colombianos visitan Florida por sus playas Foto: Unsplash

Cambios en los motivos de viaje

El informe también mostró transformaciones en las razones por las que los colombianos viajan al exterior. Aunque el turismo continúa siendo el principal motor, este cayó un 3 % en comparación con 2024.

En contraste, los viajes por trabajo y negocios aumentaron un 9 %, lo que confirma que el segmento corporativo gana peso dentro del turismo emisivo.

En cuanto al comportamiento por países, se destacan los crecimientos de Brasil (44 %) y Perú (26 %). En sentido contrario, México y Chile registraron disminuciones de -28 % y -6 %, respectivamente.