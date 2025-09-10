El vuelo más largo del mundo durará casi 29 horas y saldrá desde un país de Sudamérica

Viajar largas distancias en un solo vuelo se ha convertido en uno de los grandes retos de la aviación comercial. En las últimas décadas, varias aerolíneas han impulsado rutas denominadas ultra long haul, que superan las 16 horas en el aire.

Ejemplos de ello son los trayectos entre Singapur y Nueva York o entre Sídney y Londres, diseñados para conectar regiones opuestas del planeta sin escalas intermedias.

Pero a finales de 2025 un nuevo servicio impondrá un récord en este segmento. No solo será el vuelo comercial directo más largo en tiempo de duración, sino que tendrá como punto de partida Sudamérica.

Nueva York también tiene otra de las rutas más largas del mundo Foto: Blu Radio

¿Cuál será el vuelo más largo del mundo?

China Eastern Airlines anunció que desde el 4 de diciembre de 2025 pondrá en marcha una conexión entre Shanghái y Buenos Aires, con una escala técnica en Auckland, Nueva Zelanda. El recorrido cubrirá 19.681 kilómetros y, en su tramo más extenso, demandará casi 29 horas de viaje.

La diferencia de tiempos entre ambos sentidos es clara: desde China hacia Argentina el trayecto durará unas 25 horas y 30 minutos, mientras que el regreso se prolongará hasta las 29 horas, lo que lo convierte en el vuelo más largo del mundo en operación directa.

Aunque el itinerario contempla una parada en Auckland, no se requerirá que los pasajeros cambien de avión. Por eso se considera un vuelo directo y no con escalas. La aeronave hará la detención técnica, pero los viajeros permanecerán en sus asientos hasta llegar a destino final.

Vista aérea de Buenos Aires Foto: AFP

Horarios y frecuencias

De acuerdo con el cronograma publicado por la aerolínea, el vuelo MU745 despegará de Shanghái los lunes y jueves a las 2:00, llegará a Auckland a las 18:30 y retomará el viaje a las 20:30, con arribo previsto al aeropuerto de Ezeiza a las 16:30 del mismo día.

En sentido inverso, el vuelo MU746 saldrá de Buenos Aires los martes y viernes a las 2:00, hará escala en Auckland a las 8:40 del día siguiente y concluirá en Shanghái a las 18:30.



¿Cuánto costará el vuelo?

La operación estará a cargo de aviones Boeing 777-300ER, configurados con seis suites en First Class, 52 asientos en Business y 258 en Economy.

Los precios estimados al inicio de la ruta serán de 1.983 dólares para viajar desde Buenos Aires a Shanghái y de 1.746 dólares para el trayecto inverso.

La elección de Auckland como punto intermedio responde a un cambio migratorio que entrará en vigor en noviembre de 2025.

El gobierno neozelandés permitirá a los ciudadanos chinos realizar tránsito con una autorización electrónica (NZeTA), en lugar de la visa tradicional.

Hay otros vuelos de larga duración como de Perth a Londres Foto: AFP

Esto facilita la operación y también abre la posibilidad de que China Eastern venda pasajes en el tramo Auckland–Buenos Aires si obtiene derechos de quinta libertad.

Con esa autorización, se restablecería la conexión entre Argentina y Nueva Zelanda, interrumpida desde 2020 cuando Air New Zealand suspendió la ruta.

La CEO del aeropuerto de Auckland, Carrie Hurihanganui, destacó que este “Corredor Sur” llega en un momento en que la conectividad con Sudamérica todavía se mantiene un 53 % por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Por su parte, Wang Zhiqing, presidente de China Eastern, señaló que la nueva ruta constituye “un paso clave en la expansión global” de la aerolínea y un “puente esencial para el intercambio económico y cultural” entre China y Argentina.

La integración de la compañía en la alianza SkyTeam también podría permitir acuerdos de código compartido con Aerolíneas Argentinas, consolidando a Buenos Aires como un hub regional para la llegada de pasajeros desde Asia.