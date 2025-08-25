Piloto Jaimes García revela cuál es el vuelo más retador; es en un país de América Latina

El reconocido piloto Jaimes García compartió sus conocimientos sobre el que, a su juicio, es el vuelo más desafiante de América Latina: el trayecto que conecta La Paz, Bolivia, con Cusco, Perú, una ruta que a menudo se extiende hasta Bogotá, Colombia. Un verdadero reto para los aviadores que navegan los cielos de la Cordillera de los Andes.

El punto de partida de este viaje es el aeropuerto de La Paz, Bolivia, ubicado a una altitud de 13.500 pies sobre el nivel del mar. Esta elevación supera significativamente a otros aeropuertos de gran altitud considerados "especiales", como Bogotá o Ciudad de México, que se encuentran a 8.000 pies.

Debido a estas condiciones extremas, los pilotos como García se ven obligados a despegar con máscaras de oxígeno especiales puestas, un procedimiento esencial para mantener una capacidad cognitiva intacta.

A diferencia de los pasajeros, quienes pueden experimentar leves dolores de cabeza o sensación de aturdimiento, los pilotos no pueden permitirse ninguna merma en su concentración, dada la cantidad de procedimientos que deben ejecutar con precisión. Además, si bien La Paz está a 13.500 pies, se sitúa en un punto "más bajo" dentro de una geografía donde otras altitudes alcanzan los 22,400 pies.

La singularidad de este vuelo no se limita a la altitud inicial. Tras despegar de La Paz y cruzar el emblemático Lago Titicaca, la aeronave inicia un descenso crucial. Sin embargo, este descenso se realiza en un entorno donde las altitudes circundantes siguen siendo elevadas, con puntos de 22.100 y 21.700 pies.

La pista de “El Alto”: el aeropuerto internacional más alto del mundo en La Paz, Bolivia.

Lo que realmente intensifica el desafío es la necesidad de descender por un cañón específico para poder aterrizar en Cusco. Cusco, aunque a 10.800 pies, sigue siendo considerado otro aeropuerto de gran altitud. La maniobra más delicada es que los pilotos no solo están "cruzando" la Cordillera de los Andes, sino volando "sobre" ella de un punto a otro, para luego ingresar en una especie de "hueco" o espacio entre las montañas que conduce al aterrizaje en Cusco.

Este trayecto es conocido por ser un vuelo con mucha turbulencia, especialmente en días despejados y al mediodía, lo cual es una condición normal y no motivo de preocupación para los pasajeros. A pesar de la exigencia operacional, el piloto García asegura que el vuelo ofrece un "paisaje espectacular" que "les va a encantar", donde los pasajeros tendrán los picos de las montañas a su altura o incluso por encima, brindando una vista inolvidable de la majestuosidad andina.

Si bien la revelación de Piloto Jaimes García se centra en su experiencia personal del vuelo más retador, es importante señalar que otros trayectos en la región andina también son reconocidos por su complejidad. Por ejemplo, el vuelo entre Mendoza (Argentina) y Santiago de Chile ha sido catalogado como el primer lugar en rankings de vuelos "más peligrosos" de Latinoamérica, obteniendo una puntuación promedio de 24,684 puntos debido principalmente al cruce de la Cordillera de los Andes.

Otros vuelos como Córdoba-Santiago y diversas rutas que conectan ciudades andinas y chilenas también figuran en listados por su exposición a condiciones climáticas similares y las particularidades de la geografía.