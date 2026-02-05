Roy Barreras: "Iré a la consulta de marzo, no voy a perder por w con la derecha"

En entrevista con Mañanas Blu, el precandidato presidencial Roy Barreras reafirmó que participará en la consulta de marzo, a pesar de la decisión del Pacto Histórico de no concurrir a este mecanismo. Con tono desafiante, el exsenador aseguró que no abandonará el escenario político ni permitirá que la derecha defina sola el rumbo de las elecciones.

“Claro que existe el derecho democrático de los colombianos, entre otros quien le habla, de poder ir a las urnas a ofrecerle al país una opción estable, un cambio seguro, sin miedo, sin odio, sin fracturas”, manifestó Barreras. La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de impedir la realización de una consulta conjunta con Iván Cepeda, inicialmente prevista entre sectores de izquierda y centro-izquierda, alteró los planes del Frente Amplio. Sin embargo, Barreras sostuvo que aún hay “un resultado electoral pendiente” y que su consulta “debe continuar” como expresión del liberalismo socialdemócrata y el progresismo moderado.



Fracturas dentro del Pacto Histórico

El distanciamiento entre Barreras y algunos sectores del Pacto Histórico, encabezado por el senador Iván Cepeda y figuras cercanas al petrismo, se hizo evidente tras los anuncios de no participación en las consultas. “Lamento que las notificaciones que se nos han hecho desde los compañeros del Pacto hayan sido por los medios de comunicación. A nosotros se nos comunica que tenemos que declinar, que renunciemos a una vida política”, reprochó.

El exsenador defendió su trayectoria dentro de la coalición, recordando su papel en la construcción de los acuerdos de paz y en la aprobación de leyes clave para las víctimas del conflicto. “Hace 15 años presenté el Marco para la Paz, hace 17 la Ley de Víctimas, y más de una década después hicimos realidad el acuerdo de paz. Aquí hay un acumulado en defensa de la vida y de la democracia desde el liberalismo socialdemócrata”, enfatizó.

Pese a los desencuentros, negó una ruptura definitiva con el petrismo: “Los puentes no están rotos, lo que ha hecho falta es una conversación. Yo tengo afecto profundo por cada uno de los compañeros. Soy fundador del Pacto, las reuniones se han hecho en mi casa”.

Un llamado a no dejar “la cancha libre”

Barreras insistió en que su propósito sigue siendo fortalecer una alternativa progresista que compita en igualdad de condiciones frente a las fuerzas conservadoras. “No voy a dejarle la cancha vacía al tarjetón de la consulta uribista. Yo no voy a perder por W ni a dejar que nos derrote la derecha por salir en desbandada”, afirmó con contundencia.



El líder del Frente Amplio confirmó que inscribirá su consulta ante la Registraduría, incluso si otros precandidatos se abstienen. Aunque evitó revelar los nombres de quienes podrían acompañarlo, dejó entrever la posibilidad de sumar figuras reconocidas de tendencia liberal o de centroizquierda. “Después de conversar con quienes han mostrado su interés, podremos informarlo”, indicó, sin descartar eventuales acuerdos con el canciller Luis Gilberto Murillo.

Barreras concluyó reiterando que su meta será competir con argumentos y mantener vivas las banderas de la paz, la inclusión y la democracia. De lograrlo, aseguró, buscará construir una coalición amplia para la elección presidencial: “El 9 de marzo, después de ganarle a la consulta de la derecha, nos sentaremos a hacer un acuerdo político para llegar juntos a la primera vuelta. No tenga ninguna duda”.