Anuncian seguridad en puntos críticos de Santander por presencia de grupos armados

El Ejército Nacional anunció el fortalecimiento de las operaciones de seguridad en varios puntos estratégicos de Santander, debido a la presencia y convergencia de distintos grupos armados organizados que buscan expandir su influencia en el departamento.

Así lo confirmó el coronel Gerson Molina, comandante de la Quinta Brigada, quien explicó que dentro del esquema operacional se han priorizado varias zonas, con un esfuerzo principal en el norte de Santander y el sur del departamento del Cesar.

En este sector, según el oficial, se registra la presencia simultánea de estructuras como el ELN, el frente Camilo Torres, los Conquistadores de la Sierra y el Clan del Golfo, lo que ha obligado a intensificar las tareas de control y bloqueo para evitar su ingreso o expansión hacia territorio santandereano.

De manera paralela, en el costado occidental del departamento, especialmente en Barrancabermeja y Puerto Wilches, las tropas adelantan operaciones coordinadas contra las estructuras del Clan del Golfo, que apuntan a contrarrestar la actividad de grupos delincuenciales dedicados, principalmente, al microtráfico en Barrancabermeja, donde ya se han obtenido resultados operacionales, de acuerdo con las autoridades.



El tercer frente de acción se concentra en el sur de Santander, en el marco de la Operación Campaña Nº 5, que se desarrolla de forma articulada con la Policía Nacional.

Allí, el objetivo es afectar las redes de apoyo de los grupos armados organizados que operan en el corredor de movilidad que conecta a Boyacá, Santander y Norte de Santander, una ruta estratégica para estas estructuras ilegales.

Las autoridades militares reiteraron que estas operaciones buscan fortalecer la seguridad, proteger a la población civil y cerrar el paso a la expansión de los grupos armados ilegales en el departamento.