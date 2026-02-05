En vivo
Día sin Carro en Bogotá
Pacto Histórico
Iván Cepeda
Informe HRW

Santanderes  / Anuncian seguridad en puntos críticos de Santander por presencia de grupos armados

Anuncian seguridad en puntos críticos de Santander por presencia de grupos armados

Las autoridades militares reiteraron que estas operaciones buscan fortalecer la seguridad, proteger a la población civil y cerrar el paso a la expansión de los grupos armados ilegales.

