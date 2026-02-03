Gobernación de Santander aumentó recompensa por información sobre crimen de ganadero en Coromoro

La Gobernación de Santander anunció una recompensa de hasta 75 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del homicidio del ganadero Rubiel Cáceres Marín, de 53 años, ocurrido en el municipio de Coromoro, al sur del departamento.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, confirmó que el crimen habría sido perpetrado por integrantes del ELN y aseguró que se han intensificado las labores de inteligencia y los operativos en la zona para esclarecer los hechos.

“Estamos trabajando de manera articulada con la Fuerza Pública para dar con los responsables de este crimen y desarticular la estructura criminal que opera en esta región. Por eso ofrecemos una recompensa de hasta 75 millones de pesos a quien suministre información veraz”, afirmó el funcionario.

Asimismo, destacó que en la provincia Guanentina se han intensificado los mecanismos de seguridad mediante el trabajo conjunto entre la Gobernación de Santander, la Policía Nacional y el Ejército, bajo la estrategia de acción unificada.



“Se han incrementado las unidades operacionales que fortalecerán la presencia institucional en todo el territorio santandereano y ya tenemos listos de nuevos pelotones para el Área Metropolitana, una iniciativa priorizada en los Consejos de Seguridad, que hace parte de la proyección del Batallón de Policía Militar de la Quinta Brigada y cuyo impacto se esperara se vea reflejado", puntualizó

Finalmente, la Gobernación de Santander reiteró el llamado a la ciudadanía para que colabore con las autoridades y aporte información que permita esclarecer el homicidio del ganadero en Coromoro, garantizando absoluta reserva.