Santanderes  / Gobernación de Santander aumentó recompensa por información sobre crimen de ganadero en Coromoro

Gobernación de Santander aumentó recompensa por información sobre crimen de ganadero en Coromoro

La Gobernación de Santander ofrece hasta $75 millones por información que permita capturar a los responsables del homicidio ocurrido en Coromoro. Las autoridades intensifican acciones de seguridad.

