Ejército destruyó otro artefacto explosivo del ELN en la vía a la Costa Caribe, en Valdivia

Acciones terroristas por parte de grupos armados como la guerrilla del ELN siguen causando temor en el Norte de Antioquia, donde el epicentro nuevamente fue la vía que comunica a Medellín con la Costa Caribe.

Esto, por cuenta de un artefacto explosivo que habría sido instalado por parte de hombres de la compañía Héroes de Tarazá en este corredor, a la altura del sector El Pescado, en el municipio de Valdivia.

La Séptima División del Ejército informó que, tras recibir el reporte sobre el artefacto, personal del grupo antiexplosivos se trasladó hasta la zona para desinstalar y detonar controladamente la carga.



Este tipo de acciones se registran no solo en medio de otras similares ejecutadas en los últimos meses sobre la misma vía, sino también a escasas dos semanas de que las autoridades localizaran en la vereda Palomas, muy cerca al mismo corredor, abundante material explosivo que sería utilizado para los mismos fines por parte del grupo armado al margen de la ley.

En este punto, el Ejército incautó un cilindro de 40 libras, una granada IM26, cerca de 600 metros de cordón detonante, 350 metros de mecha de seguridad y un chaleco pixelado de uso exclusivo de las fuerzas militares.

