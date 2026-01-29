En vivo
Ejército destruyó otro artefacto explosivo del ELN en la vía a la Costa Caribe, en Valdivia

En la subregió del Norte de Antioquia hay preocupación por la frecuencia de este tipo de acciones en este corredor clave para la movilidad de la región.

Tropas de la Brigada 11 del Ejército ubicaron y destruyeron el artefacto explosivo sobre la Troncal de Occidente, sector El Pescado de Valdivia.
Ejército.
Por: Danilo Arias Henao
Actualizado: 29 de ene, 2026

