Blu Radio  / Nación  / ELN dice que encontró el cuerpo del sacerdote Camilo Torres Restrepo

ELN dice que encontró el cuerpo del sacerdote Camilo Torres Restrepo

El ELN informó que tiene conocimiento de que el cuerpo del sacerdote Camilo Torres habría sido encontrado y “verificada su identidad”

