ELN dice que encontró el cuerpo del sacerdote Camilo Torres Restrepo

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) aseguró que encontró el cuerpo del sacerdote Camilo Torres Restrepo; señalan que tienen confirmada su identidad. Según el grupo guerrillero, el cuerpo habría sido encontrado y su identidad verificada, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del gobierno colombiano.

La guerrilla del ELN hace el anuncio a través de un comunicado en el que aseguran: “La memoria de Camilo, su obra, su praxis siempre estará en disputa, pues de acuerdo a las perspectivas políticas e ideológicas que lo abordan, resaltan alguna de sus dimensiones.

En estos años recientes se ha construido, desde el establecimiento, una narrativa que nos presenta a un Camilo desdibujado y aburguesado; narrativa que se usa también para justificar la guerra contrainsurgente contra el ELN, la organización insurgente que Camilo ayudó a construir y donde selló su compromiso de liberación o muerte”.

Y agregan “El pueblo colombiano, por el que luchó y ofrendó su vida, espera que sus restos sean respetados y depositados en el Campus de la Universidad Nacional, donde fue Capellán, fundador de la Facultad de Sociología y referente de la juventud universitaria”.



Hoy el ELN conoce que el cuerpo del cmdte Camilo Torres Restrepo ha sido encontrado y verificada su autenticidad. El pueblo colombiano, por el que luchó y ofrendó su vida, espera que sus restos sean respetados y depositados en el Campus de la Universidad Nacional. pic.twitter.com/qG936TavzB — DelegaDPaz (@DDPazELN) January 23, 2026

Camilo Torres y el ELN

El sacerdote murió en 1966 en Patio Cemento, Santander, durante el primer combate en el que participó como miembro del ELN contra el Ejército colombiano.

Su cadáver fue enterrado en un lugar que nunca se desveló y desde entonces se ha convertido en uno de los iconos de esa guerrilla y de los movimientos izquierdistas en América Latina a raíz de que el cantautor chileno Víctor Jara le dedicó una canción.

Torres, nació en 1929 en Bogotá y ordenado sacerdote en 1954, estuvo fuertemente influido por la doctrina de la Teoría de la Liberación, fue cofundador de la primera facultad de Sociología de Colombia y del Frente Unido del Pueblo, un movimiento de inspiración marxista, antes de unirse al ELN.



Su vida

Nació en Bogotá en 1929 en una familia acomodada, pero desde joven se interesó por las desigualdades sociales. Fue ordenado sacerdote en 1954 y posteriormente estudió sociología en Europa, donde entró en contacto con movimientos sociales y políticos.

A su regreso a Colombia, fue cofundador de la primera Facultad de Sociología de América Latina en la Universidad Nacional. Se unió al Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guerrillero de izquierda, en la década de 1960.

Murió en combate contra el Ejército colombiano en 1966, poco después de haberse integrado a la guerrilla, y desde entonces se convirtió en un símbolo de la lucha social y política en la región.