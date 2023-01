Ultimátum de Petro al ELN: “El camino del padre Camilo Torres o el de Pablo Escobar”

Después de que el ELN se pronunciara el pasado 9 de enero y advirtiera que los diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro están en una crisis por “imposiciones unilaterales”, el presidente se refirió a los dos caminos que le quedan a esta guerrilla.

El primer mandatario replicó unas declaraciones que hizo en la tarde de este martes, 12 de enero, el presidente del Senado de la República, Roy Barreras. “O el camino del padre Camilo Torres Restrepo o el camino de Pablo Escobar”, vaticinó Petro, haciendo referencia al ELN.

Barreras, en los comentarios a los que complementó el jefe de Estado, advirtió que, el ELN de no construir una paz total, pasaría a la historia como una guerrilla que “se degeneró en narcotráfico”.

"El ELN empezó su insurgencia hace 60 años, con unas ideas de exigencias sociales (...) O pasan a la historia como constructores de la paz total, o pasan a la historia como una guerrilla que se degeneró en narcotráfico", sostuvo el presidente del Senado.

O el camino del padre Camilo Torres Restrepo o el camino de Pablo Escobar. https://t.co/BF6LPYxD98 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 12, 2023

Cabe recordar que el anuncio de esta guerrilla llegó después de que Petro decretara un cese al fuego bilateral con diferentes grupos armados del país, sin embargo, la noticia no fue bien recibida por el ELN, argumentaron ellos, porque “no pueden aceptar como bilateral una decisión unilateral del Gobierno, que no acata la formalidad de la mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso”.

En el mismo comunicado del pasado 9 de enero, el ELN aclaró que, pese a este encontrón con el Gobierno, siguen “pendiente para darle continuidad” al segundo ciclo de diálogos acordado.

Además, se conoció este martes también una carta que envió Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, líder del partido Comunes, en la que invitó a ‘Antonio García’, máximo comandante del ELN, a reunirse y conversar sobre la crisis que vive la mesa de conversación con el Gobierno.

