China lo hizo de nuevo: creó vehículo que acelera de 0 a 700 km/h en solo 2 segundos

Para ninguna persona es un secreto que los chinos desde hace años lideran algunos de los avances más importantes en cuanto a tecnología se trata en el mundo, y por lo mismo ahora marcas como BYD, Chery, Changan, entre otras, dirigen la carrera por la electrificación en carros. Pues bien, ahora, un equipo universitario del gigante asiático lo logró de nuevo.

Según informó la cadena estatal CCTV, el equipo de maglev de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China consiguió acelerar un vehículo experimental de aproximadamente una tonelada hasta alcanzar los 700 kilómetros por hora en apenas dos segundos. La prueba se llevó a cabo sobre una pista de levitación magnética de 400 metros.

El medio estatal señaló que esta aceleración estableció un nuevo récord mundial para plataformas de prueba del mismo tipo y se convirtió en la marca más alta registrada hasta ahora para un sistema de levitación magnética eléctrica con tecnología superconductora.

Las imágenes difundidas muestran una estructura similar a un chasis desplazándose a gran velocidad sobre la pista, rodeada por una nube de vapor. El vehículo acelera casi de forma instantánea y frena de manera abrupta al llegar al final del recorrido, lo que evidencia la exigencia técnica del ensayo.



Cómo logró China acelerar un vehículo tan rápido

CCTV indicó que este avance es el resultado de más de diez años de investigación y desarrollo. Durante ese periodo, los investigadores enfrentaron y superaron varios desafíos técnicos considerados críticos para este tipo de sistemas.

Entre ellos, la cadena mencionó la propulsión electromagnética a velocidades “ultra-altas”, la estabilidad de la guía mediante suspensión eléctrica, la gestión de sistemas de almacenamiento de energía transitoria de alta potencia y el uso de imanes superconductores de alto campo magnético.

Estos componentes son claves para lograr aceleraciones extremas sin contacto físico con la superficie, uno de los principios fundamentales de la levitación magnética.



¿Esta tecnología se podría usar para medios de transporte?

De acuerdo con el informe de CCTV, los resultados de esta prueba abren nuevas posibilidades para el desarrollo de sistemas maglev en tubos de vacío, comúnmente asociados al concepto de “hyperloop”, un tipo de infraestructura que busca reducir de manera drástica la resistencia al avance, permitiendo velocidades aún mayores que las alcanzadas por los trenes de alta velocidad actuales.

Pruebas de vehículo en China que acelera de 0-700 km/h en 2 segundos Foto: captura de video

Además del transporte terrestre, el medio estatal señaló que esta tecnología podría aportar nuevos métodos para la asistencia en lanzamientos aeroespaciales y para la realización de pruebas experimentales que requieren aceleraciones extremas en distancias cortas.

El impulso a la levitación magnética en China no es reciente. Según antecedentes citados por CCTV, las autoridades del país han financiado de manera sostenida este tipo de desarrollos desde 2004, año en el que Shanghái comenzó a operar una línea maglev entre las afueras de la ciudad y el Aeropuerto Internacional de Pudong, tras adquirir la tecnología en el extranjero.

Desde entonces, el país ha ampliado su investigación en distintos frentes. En septiembre de 2022, la Universidad Jiaotong de Chengdu probó un vehículo de levitación magnética de 2,8 toneladas sobre una autopista del este de China, donde logró mantenerse suspendido a 35 milímetros de la superficie.

A estos avances se suma la presentación, en 2021, del tren de levitación magnética más rápido del mundo hasta ese momento. Fabricado en la ciudad de Qingdao tras cinco años de investigación y desarrollo, este modelo fue diseñado para alcanzar una velocidad máxima de 600 kilómetros por hora