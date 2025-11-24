Toyota responde a Tesla, BYD y más y lanza carro eléctrico con 710 km de autonomía por $115 millones

La gigante japonesa Toyota, a través de su alianza con GAC, mostró su más reciente propuesta durante el Auto Guangzhou 2025, en un contexto de fuerte competencia frente a fabricantes como Tesla, BYD y otras marcas que dominan el segmento de vehículos eléctricos en el país asiático.

La revelación del vehículo se produjo después del lanzamiento del bZ3X, presentado a inicios de año. Sin embargo, la marca japonesa reservó una carta adicional con un sedán de mayores dimensiones y mayores capacidades técnicas, desarrollado principalmente por equipos de ingeniería en China.



¿Qué tiene de nuevo el Toyota bZ7?

El modelo, denominado Toyota bZ7, es la segunda creación encabezada por los ingenieros de Toyota China, lo que, según la marca, representa un paso relevante en la independencia tecnológica de ese equipo de desarrollo. La compañía explicó que el vehículo inaugura varias integraciones que no existían hasta ahora en los productos de GAC-Toyota.

Toyota bZ7 Foto. Toyota

Entre esos elementos aparece, por primera vez en un modelo de la marca, un habitáculo operado con HarmonyOS, el sistema de Huawei que toma el control de las funciones del tablero. También incorpora un sensor LiDAR sobre el techo, destinado a reforzar sus capacidades de asistencia a la conducción.

Toyota informó que el sedán será comercializado en el segmento de los 200.000 yuanes, equivalente a unos 28.120 dólares, que en pesos colombianos son alrededor de 115 millones.



Diseño exterior y dimensiones del bZ7

En términos de diseño, el bZ7 continúa con el lenguaje visual empleado en el bZ3X, aunque incorpora elementos propios. El vehículo presenta faros divididos y un parachoques frontal trabajado para mejorar el flujo aerodinámico. El sensor LiDAR va ubicado en la parte superior del vehículo.



Desde los costados, el sedán muestra una silueta larga con una línea de cintura marcada en relieve, además de manijas semiescondidas y rines de gran tamaño. Toyota detalló que el modelo mide 5.130 mm de largo, 1.965 mm de ancho, 1.506 mm de alto y cuenta con una distancia entre ejes de 3.020 mm.

En la parte posterior, la carrocería adopta un estilo tipo coupé, con un techo panorámico que se extiende hacia el vidrio trasero. La marca incorporó también una franja de luces que cruza el vehículo y un alerón sobre los faros, junto con ductos de aire integrados en la parte baja.

Toyota bZ7 Foto: Toyota

El habitáculo está dominado por una pantalla central de gran formato, desde la cual opera HarmonyOS. Toyota reportó que el vehículo incluirá reconocimiento facial, proyección de información en el parabrisas (HUD) y un sistema de sonido distribuido en múltiples puntos de la cabina.

Para la conducción asistida, el bZ7 funcionará con la tecnología de Momenta, basada en un modelo integral que permite conducción asistida tanto en zonas urbanas como en autopistas, según información compartida por GAC-Toyota.



Motorización eléctrica y autonomía

El vehículo utilizará el sistema de propulsión DriveONE de Huawei, con una potencia máxima de 207 kW (278 hp) y una velocidad tope de 180 km/h.

Documentos regulatorios citados por medios especializados detallan que el modelo ofrecerá dos paquetes de baterías de 88,13 kWh y 71,35 kWh. Estos permiten las siguientes autonomías certificadas bajo el ciclo CLTC:



680 km, 700 km o 710 km con el paquete de 88,13 kWh

600 km con la batería de 71,35 kWh

Toyota bZ7 Foto: Toyota

El lanzamiento comercial está previsto para este mismo año.

El avance de Toyota en este segmento se viene reforzando con decisiones de precio adoptadas meses atrás. El pasado mes de marzo, GAC-Toyota puso en el mercado el bZ3X, su primer SUV eléctrico por debajo de los 100.000 yuanes. La compañía afirmó que ese producto recibió más de 10.000 pedidos en su primera hora.