Debuta el carro Tesla más barato del mundo en Colombia; desafía a BYD, Kia y más marcas

Debuta el carro Tesla más barato del mundo en Colombia; desafía a BYD, Kia y más marcas

Tesla oficializó su entrada a Colombia este jueves y presentó el Model 3 y Model Y.

