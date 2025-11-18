Lanzan carro híbrido con autonomía más larga del mundo en $100 millones: hace 2.327 km con un tanque

FAW presentó en China un nuevo híbrido enchufable que ingresa al mercado con una estrategia centrada en la autonomía, el equipamiento interior y una oferta de motorizaciones para diferentes perfiles de usuario.

El modelo, denominado Hongqi HS6 PHEV, inició su etapa de preventa el 15 de noviembre, según información divulgada por medios especializados como Car News China.



Configuración y versiones disponibles

El fabricante anunció tres configuraciones iniciales: dos opciones de tracción sencilla y una alternativa de tracción total. Cada una incorpora baterías y motores eléctricos diferenciados que definen sus rangos de operación en modo eléctrico puro bajo el ciclo CLTC, con cifras de 145 km, 240 km y 220 km, dependiendo del nivel elegido.

Hongqi HS6 PHEV Foto: Hongqi

El rango de precios, de acuerdo con los datos oficiales de FAW, se ubica entre 178.800 y 228.800 yuanes, equivalentes aproximadamente a entre 25.200 y 32.200 dólares, que al cambio en Colombia se traducen en unos 100 millones de pesos.

Antes de iniciar ventas, el modelo protagonizó un registro que fue certificado por Guinness World Records. La versión con tracción delantera logró completar 2.327,343 kilómetros sin repostar, convirtiéndose —según la certificación— en el SUV híbrido enchufable con el recorrido más largo sin recarga de combustible.



Este dato se produjo durante pruebas previas a la preventa y corresponde específicamente al tren motriz de tracción sencilla.



Dimensiones del Hongqi HS6 PHEV

El HS6 PHEV está clasificado como un SUV de cinco plazas de tamaño medio-grande. Sus medidas alcanzan 4.925 mm de largo, 1.970 mm de ancho y 1.740 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.925 mm.

El volumen de carga estándar es de 503 litros, ampliable a 1.977 litros cuando se pliegan las sillas traseras; además, integra un compartimiento adicional de 49 litros bajo el piso del baúl.

Entre las opciones de color anunciadas se encuentran cuatro acabados: negro, blanco, plata y gris.



Tren motriz

El tren motriz combina un motor 1.5 turbo con uno o dos motores eléctricos, según la versión. El propulsor térmico alcanza 110 kW (148 hp) y, de acuerdo con los datos oficiales, opera con una eficiencia térmica del 45,21%.

Las configuraciones eléctricas entregan dos niveles de potencia:



Tracción delantera: 168 kW (225 hp) combinados.

Tracción total: 369 kW (495 hp) combinados.

El usuario puede optar por dos baterías de fosfato de hierro y litio de 23,9 kWh o 39,5 kWh. La autonomía total declarada bajo ciclo CLTC puede llegar hasta 1.650 kilómetros. También incorpora carga rápida 4C, que permite pasar del 20% al 80% en aproximadamente 15 minutos.

Hongqi HS6 PHEV Foto: Hongqi

La velocidad máxima indicada por FAW es de 205 km/h y el consumo homologado es de 0,4 litros por cada 100 kilómetros.

En el interior, el vehículo incorpora dos pantallas de 15,6 pulgadas que funcionan como centro de control y sistema de entretenimiento del copiloto, módulos que trabajan con un procesador Qualcomm Snapdragon 8295P y un asistente de voz basado en un modelo de lenguaje de inteligencia artificial.

El volante, de diseño en forma de “D”, integra calefacción, mientras que la información de conducción se proyecta mediante un sistema AR-HUD de 30 pulgadas. Todas las sillas cuentan con climatización (calor y ventilación), y el asiento del acompañante añade un apoyapiés eléctrico y ajustes de hasta 173°.