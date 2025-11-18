Llega a Colombia nuevo carro eléctrico, con puertas ‘ala de gaviota’ y más de 500 km de autonomía

En medio de lanzamientos por parte de Chery, BYD y más marcas para el Salón del Automóvil de Bogotá, llega al país un nuevo carro eléctrico que incorpora puertas traseras tipo ‘ala de gaviota’, y una autonomía que supera los 500 kilómetros bajo el ciclo NEDC.

Se trata del GAC Hyptec HT, que llega hasta ahora se integra al mercado local en una única versión. La marca destaca que el vehículo hace parte de Hyptec, su división premium, que cumplió un año en Colombia y que con este lanzamiento registra su tercera novedad reciente.



Medidas, plataforma y diseño del Hyptec HT

Hyptec HT se desarrolla sobre la plataforma AEP 3.0, la misma que utilizan los Aion V y Aion UT, aunque en este caso añade una característica que la marca considera diferencial: suspensión delantera de doble horquilla, sumada a una trasera independiente tipo multibrazo.

GAC Hyptec HT Foto: GAC

El vehículo registra 4,93 metros de largo, 1,92 de ancho, 1,70 de alto, 2,93 metros entre ejes, 18,9 centímetros de despeje y un peso de 2.090 kg, o 2.140 kg cuando se equipa con las puertas de apertura vertical. Utiliza llantas 245/55 R19 con rines bitono de 19 pulgadas.

Luego de detallar su estructura y su sistema eléctrico, la marca describe su carrocería tipo fastback. El modelo incorpora faros triangulares LED, luces diurnas verticales, un portón eléctrico con franja iluminada en todo el ancho y un baúl delantero de 55 litros.



Las puertas de tipo ‘ala de gaviota’ están disponibles únicamente por encargo.



Motorización GAC Hyptec HT

Para Colombia, la Hyptec HT utiliza un motor eléctrico ubicado en el eje trasero que genera 241 hp y 355 Nm, con aceleración de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos. Dispone de cuatro modos de manejo (Comfort, Sport, Custom y Conservation) y varios niveles de regeneración de energía.

La batería es una LFP Magazine 2.0 de 72,7 kWh con 529 km de autonomía NEDC. A nivel internacional existe una variante de 83,3 kWh y 620 km, que no está disponible localmente.

El sistema funciona con conector Tipo 2/CCS2. La carga lenta llega a 6,6 kW (30%–80% en 8 horas y 18 minutos) y la carga rápida permite alcanzar ese mismo rango en 29 minutos, con 120 kW.

GAC Hyptec HT Foto: GAC

Interior

En el habitáculo se combina un cuadro digital de 8,8 pulgadas sobre el volante con una pantalla táctil de 14,6 pulgadas para el resto de funciones.

El climatizador es bizona y cuenta con filtro PM2.5, sensores de CO₂ y calidad de aire, sistema antivaho de doble flujo y un difusor de aromas con fragancias predefinidas. La carga bidireccional alcanza los 3,3 kW o 220V.

Los asientos están recubiertos en cuero Nappa. Los delanteros incluyen ajuste eléctrico, calefacción, ventilación y masaje. En la segunda fila, el respaldo es reclinable; hay soporte para piernas en el lado derecho y mesa tipo bandeja en el izquierdo. El maletero ofrece 670 litros, ampliables a 1.802 litros.

El sistema multimedia incluye CarPlay y Android Auto inalámbricos, cargador inalámbrico, cuatro puertos USB y un sistema de sonido Dolby Atmos con 22 parlantes. Se suma iluminación ambiental, techo panorámico fijo, retrovisor electrocrómico y acceso sin llave.

GAC Hyptec HT Foto: GAC

Seguridad: equipo base y asistencias activas

El modelo incorpora seis airbags, frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS y EBD, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente, control de descenso, freno de parqueo eléctrico con Auto-Hold, anclajes Isofix y monitor de presión de llantas.

Incluye cámara de visión 360° con gráficos 3D, sensores delanteros y traseros, y asistencias como frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, advertencia y mantenimiento de carril, control crucero adaptativo, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, aviso de colisión posterior, aviso de puerta abierta y luces altas automáticas.