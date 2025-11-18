En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Verónica Alcocer
Caída de X
Señorita Colombia
Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Llega a Colombia nuevo carro eléctrico, con puertas ‘ala de gaviota’ y más de 500 km de autonomía

Llega a Colombia nuevo carro eléctrico, con puertas ‘ala de gaviota’ y más de 500 km de autonomía

Se trata del GAC Hyptec HT, que llega hasta ahora se integra al mercado local en una única versión y competirá con BYD, Chery y más marcas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad