En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armando Benedetti
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / ¿Carros y motos más caros en 2026? Advierten duro impacto por aranceles de hasta el 40 %

¿Carros y motos más caros en 2026? Advierten duro impacto por aranceles de hasta el 40 %

Asopartes propuso abrir un diálogo técnico con los ministerios de Comercio, Hacienda y Transporte para buscar alternativas que impulsen la renovación del parque automotor de Colombia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad