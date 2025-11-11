¿Carros y motos más caros en 2026? Advierten duro impacto por aranceles de hasta el 40 %

El sector automotor encendió las alarmas por el proyecto de decreto del Ministerio de Comercio que propone elevar los aranceles a la importación de vehículos y motocicletas con motor a gasolina y diésel. La medida, que contempla gravámenes de hasta 40 %, tendría un impacto inmediato en los precios que pagan los colombianos.

La Asociación del Sector Motriz y sus Partes (Asopartes) advirtió que el incremento arancelario encarecería de forma significativa carros, motos y repuestos, lo que golpeará directamente la demanda y la capacidad de compra de los hogares. También podría frenar la recuperación que el sector venía mostrando en 2025 tras varios años de caída.

Según cálculos del gremio, subir los aranceles al 40 % para vehículos a gasolina y al 35 % para los de diésel y motocicletas elevaría los costos finales para los consumidores y presionaría al alza la operación de talleres, distribuidores y comercios vinculados al sector.

Asopartes entiende la necesidad de avanzar hacia una movilidad más limpia y sostenible, pero esta transición debe hacerse de forma gradual y concertada. Un aumento abrupto en los aranceles encarece el acceso a vehículos y afecta a miles de negocios formales Explicó Carlos Andrés Pineda, presidente del gremio.

La preocupación también recae sobre el impacto laboral: el sector automotriz y de autopartes genera más de 70.000 empleos directos y aporta cerca del 2,5 % del PIB industrial. Además, dinamiza la economía de cientos de pequeñas y medianas empresas en el país.



El mercado de autopartes y repuestos genera millones de dólares Foto: suministrada por Asopartes

Por eso, Asopartes propuso abrir un diálogo técnico con los ministerios de Comercio, Hacienda y Transporte para buscar alternativas que impulsen la renovación del parque automotor sin castigar la competitividad ni disparar los precios.

“Asopartes mantiene toda la disposición de trabajar con el Gobierno nacional para encontrar soluciones conjuntas que promuevan la sostenibilidad sin sacrificar la competitividad ni el bienestar de los consumidores. La transición energética no puede lograrse a costa de los empleos formales y de la movilidad asequible para los colombianos”, agregó Pineda.