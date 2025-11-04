Salón del Automóvil 2025: algunos de los estrenos más esperados de Renault, Ford, Mazda y más marcas

El calendario automotor colombiano tiene una cita ineludible este año: el Salón del Automóvil de Bogotá 2025, que se llevará a cabo del 14 al 23 de noviembre en el recinto ferial de Corferias.

Tras consolidar su regreso en 2023, el evento alcanza su edición número 19 y vuelve a convertirse en el principal escaparate de la industria nacional, con la participación de más de 60 marcas y 130 expositores que presentarán carros, tecnologías y soluciones de movilidad para todos los segmentos.

El Salón del Automóvil se llevará a cabo en Corferias (carrera 37 No. 24-67, Bogotá), con horarios de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche entre semana y de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche los fines de semana.

Las entradas en preventa cuestan 34.000 pesos hasta el 13 de noviembre, y 38.000 pesos durante los días de feria. Los menores de 12 años ingresarán sin costo, y pueden adquirirse en línea a través de salondelautomovil.com.



Salón del Automóvil en Bogotá impulsa las ventas en el fin de año Foto: suministrada a Blu Radio

Novedades y estrenos en el Salón del Automóvil 2025

La versión 2025 del Salón estará marcada por el auge de los carros híbridos y eléctricos, así como por la llegada de nuevos fabricantes asiáticos.

Este año, marcas como Voyah y Xpeng harán su debut oficial en Colombia, mientras que la taiwanesa Foxconn, conocida globalmente por fabricar dispositivos tecnológicos, mostrará sus avances en el campo de la movilidad eléctrica.

En total, se exhibirán cerca de 600 vehículos distribuidos en 23 pabellones, con zonas de lanzamientos, espacios de experiencia y un área exclusiva de pruebas de manejo.

Entre los estrenos más esperados, varias marcas aprovecharán el Salón para presentar modelos clave dentro de su portafolio, como:



CX-60 híbrida enchufable, que marca la primera apuesta PHEV de la marca japonesa por en su gama. Renault Boreal, una nueva camioneta que ampliará la oferta de la firma francesa en el segmento familiar.

modelo que refuerza su presencia en el segmento intermedio de utilitarios. Chevrolet Captiva EV, una de las propuestas eléctricas del grupo General Motors para el mercado colombiano.

con mejoras en eficiencia y diseño. BYD Shark, pick-up eléctrica que llega para competir en el nicho de trabajo con tecnología limpia.

de nueva generación, que hará su aparición en el país. Fiat 600 Hybrid y GAC Hyptec HT, dos opciones compactas con trenes motrices electrificados.

El conjunto de lanzamientos muestra el rumbo que sigue la industria hacia una combinación entre electrificación, conectividad y nuevas formas de movilidad adaptadas a las tendencias globales.

Mazda CX-60 PHEV Foto: Mazda

¿Qué más tendrá el Salón del Automóvil?

Además de los lanzamientos, el evento contará con actividades dirigidas al público general y profesional. Los visitantes podrán realizar pruebas de manejo en el Área Libre 8, y conocer de cerca las tecnologías de asistencia, conectividad y seguridad que incorporan los nuevos modelos.

De manera paralela, el IV Encuentro Internacional de Movilidad Eléctrica, programado para los días 19 y 20 de noviembre, reunirá a expertos y representantes de diferentes compañías para analizar la evolución del transporte sostenible en Colombia.

También participarán entidades financieras, aseguradoras, empresas de repuestos, lubricantes y llantas, que ofrecerán información y productos complementarios. A esto se suma una muestra de autos clásicos, uno de los atractivos más visitados del evento en cada edición.

Las ventas de carros eléctricos siguen en aumento Foto: AFP

En esta ocasión, el Salón del Automóvil llega en medio de un contexto de recuperación del mercado automotor.

En los últimos meses, las matriculaciones de nuevos vehículos superaron récords, y los organizadores esperan que la feria impulse las ventas del cierre de año y ayude a superar las 250.000 matrículas en 2025.